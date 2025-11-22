Aliados de Ucrania rechazan puntos clave del plan de paz de Trump en cumbre del G-20

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, durante su visita a Francia.

Líderes internacionales reunidos en la cumbre del G-20 en Johannesburgo expresaron su rechazo a aspectos críticos del plan de paz promovido por Estados Unidos para Ucrania, particularmente aquellos que implican la cesión de territorio en la región del Donbás y la reducción de las capacidades militares ucranianas.

Aunque consideraron que el documento presentado por Washington constituye “una buena base”, señalaron que requiere ajustes sustanciales antes de avanzar hacia posibles negociaciones.

Equipos de emergencia en Ternópil, Ucrania, tras un ataque ruso. ı Foto: Reuters

De acuerdo con agencias internacionales, el pronunciamiento fue suscrito por dirigentes europeos como António Costa, Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron, Friedrich Merz y Pedro Sánchez, así como por los jefes de Gobierno de Canadá, Reino Unido, Italia, Japón, Finlandia y Noruega.

Todos ellos coincidieron en que las fronteras “no deben modificarse por la fuerza” y expresaron preocupación ante cualquier propuesta que limite a las Fuerzas Armadas de Ucrania, pues estimaron que esto dejaría al país vulnerable frente a futuros ataques.

Un soldado ucraniano en Donestk, Ucrania. ı Foto: Reuters

Por otro lado, los países nórdicos y bálticos reiteraron al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, su apoyo irrestricto a la soberanía e integridad territorial de su país.

Los líderes del grupo NB8 señalaron que ninguna iniciativa de paz debe basarse en la capitulación ucraniana y recordaron que “nada sobre Ucrania debe decidirse sin Ucrania”. En estas conversaciones, también informaron al mandatario ucraniano sobre el trabajo coordinado con Estados Unidos y socios europeos respecto a los próximos pasos para discutir el plan de paz.

Un edificio dañado en Ternópil, Ucrania. ı Foto: Reuters

Al respecto, Zelenski agradeció la solidaridad de estos ocho países y destacó que Ucrania continúa esforzándose por alcanzar una “paz digna”, manteniendo como prioridad la defensa de su soberanía. Dirigentes de Estonia, Letonia y Lituania subrayaron que la seguridad de Europa está ligada directamente al futuro ucraniano y advirtieron que Rusia debe asumir un costo claro por su agresión.

A propósito del proceso diplomático, el Gobierno ucraniano confirmó que, en los próximos días, sostendrá conversaciones formales en Suiza con representantes de Estados Unidos para analizar los parámetros del plan impulsado por Donald Trump.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, durante su visita a Grecia. ı Foto: Reuters

Según informó la Presidencia ucraniana, la delegación estará encabezada por Andri Yermak y Rustem Umerov, acompañados por los jefes de Inteligencia y del Estado Mayor. El objetivo será armonizar posiciones de cara al ultimátum establecido por Washington y avanzar, en la medida de lo posible, hacia un marco que garantice una paz duradera.

Información de Europa Press.

