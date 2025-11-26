Washington evalúa un diálogo con Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que “podría hablar” con Nicolás Maduro para “salvar muchas vidas”, al sostener que se pueden “hacer las cosas por las buenas o por las malas”. La declaración surgió cuando una reportera le preguntó por qué considerar un diálogo con el mandatario venezolano si Washington lo ha señalado como líder de una organización terrorista extranjera. “Es el líder y podemos salvar vidas”, respondió Trump, quien también lo responsabilizó de “enviar” a millones de personas hacia Estados Unidos.

El posicionamiento ocurre mientras se agudiza la cancelación de vuelos hacia y desde Venezuela, luego del despliegue militar de EU en el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico. En los últimos días se han registrado aviones militares de EU cerca de costas venezolanas.

El Tip: Maduro llamó a la Fuerza Armada, policías y ciudadanos a exigirse “10 veces más” para “ser capaces de defender cada palmo” del territorio.

Asimismo, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil otorgó 48 horas a las aerolíneas que cancelaron operaciones para retomar vuelos o perderán sus permisos. Desde el sábado, compañías como Air Europa, Iberia, TAP, Avianca, Gol, Latam y Turkish Airlines suspendieron sus rutas, mientras que otras mantienen servicios. Las venezolanas Laser y Estelar también cancelaron temporalmente vuelos a Madrid tras recomendaciones de autoridades españolas.