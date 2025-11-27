Así fue el desfile de Macy’s por el Día de Acción de Gracias | FOTOS

El Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s llevó globos que representaban a diversos personajes a los cielos de Nueva York el jueves, en lo que muchos consideran el inicio de la época navideña.

El desfile, que comenzó en el Upper West Side de Manhattan y concluyó en la emblemática tienda principal de Macy’s en Herald Square en la Calle 34, incluyó decenas de globos, carrozas, grupos de payasos y bandas de música.

Las autoridades observaron de cerca el pronóstico del tiempo, ya que la ley de la ciudad prohíbe a Macy’s volar globos de tamaño completo si los vientos sostenidos superan las 23 mph (37 km/h) o las ráfagas de viento superan las 35 mph (56 km/h). El clima ha dejado los globos en tierra solo una vez, en 1971, pero a veces también han volado más bajo de lo habitual debido al viento.

Pokémon estuvo presente en el desfile de Acción de Gracias ı Foto: AP

Un elenco estelar de actuaciones se distribuyó a lo largo del espectáculo, junto con una gran cantidad de bandas de música, bailarines y animadores.

Los artistas incluyeron a Cynthia Erivo, estrella de “Wicked”, Conan Gray, Lainey Wilson, Foreigner, Lil Jon, y Audrey Nuna, EJAE y Rei Ami de HUNTR/X, el grupo de chicas ficticio en el centro del éxito de Netflix de este año “KPop Demon Hunters”. También estuvieron las Radio City Rockettes, así como miembros del elenco de los musicales de Broadway “Buena Vista Social Club”, “Just in Time” y “Ragtime”.

Un globo de Minnie Mouse de Disney durante el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's ı Foto: AP

Un minion estuvo presente durante el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's ı Foto: AP

El desfile presentó algunos globos nuevos, incluido un gran carruaje de cebolla con ocho personajes del mundo de “Shrek”. Las llamadas Guerreras Kpop también estuvo representado en el cielo con los personajes Derpy Tiger y Sussie. Las decenas de globos y carrozas abrieron paso para la estrella del desfile: Santa Claus.

El evento fue transmitido por NBC, presentado por Savannah Guthrie y Al Roker de “Today” y su excolega Hoda Kotb. En Telemundo, los presentadores fueron Andrea Meza, Aleyda Ortiz y Clovis Nienow. El desfile también se transmitió simultáneamente en el servicio de streaming Peacock de NBC.

El globo Bluey durante el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's ı Foto: AP

