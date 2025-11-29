Tiroteo deja 4 personas muertas y otras 10 heridas en Stockton, California

Persiste la violencia armada en Estados Unidos incluso en la víspera del Día de Acción de Gracias. Al menos 4 personas murieron y otras 10 resultaron heridas en un tiroteo durante una reunión familiar en Stockton, California.

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de San Joaquín, los hechos ocurrieron alrededor de las 18:00 horas, tiempo local, al interior de un salón de banquetes ubicado cerca de la avenida Lucile y la carretera Thornton.

***INFORMATIONAL UPDATE***



SAN JOAQUIN COUNTY SHERIFF’S OFFICE



Shortly before 6:00 p.m., our dispatch center received reports of a shooting that occurred near the 1900 block of Lucile Avenue in Stockton. We can confirm at this time that approximately 14 individuals were struck… pic.twitter.com/aqMWRWnsRa — San Joaquin County Sheriff’s Office (@SJSheriff) November 30, 2025

En conferencia de prensa, la portavoz Heather Brent detalló que según información preliminar, podría haberse tratado de un “ataque dirigido”.

Señaló que entre las víctimas había tanto menores de edad como adultos y, aunque varias fueron trasladadas a hospitales, no se precisó su estado de salud. Según reportes extraoficiales, el tiroteo ocurrió durante una fiesta de cumpleaños infantil . Entre las víctimas habría al menos dos niños.

En tanto, la policía solicitó apoyo de la comunidad y posibles testigos para obtener información o grabaciones que permitan identificar a los responsables “y hacer justicia a las víctimas y sus seres queridos”.

En tanto, el gobernador de California, Gavin Newsom, fue informado del “horrible tiroteo” en Stockton, según su oficina de prensa.

A través de la red social X, informó que la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador estaba monitoreando la situación en coordinación con las autoridades locales.

>>@CAGovernor Gavin Newsom has been briefed on the horrific shooting in Stockton.



The Governor’s Office of Emergency Services (@Cal_OES) is monitoring this evolving situation and coordinating with local law enforcement. — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) November 30, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr