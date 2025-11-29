Van 128 muertos por incendio en Hong Kong

Bomberos retiran un cuerpo de la zona del siniestro en el complejo de edificios de Tai Po, ayer.

Bomberos de Hong Kong encontraron decenas de cuerpos más ayer, durante una búsqueda intensiva apartamento por apartamento en un complejo residencial en que un incendio arrasó con siete de los ocho edificios, elevando la cifra de víctimas mortales a 128, mientras que las autoridades arrestaron a otras ocho personas involucradas en la renovación de las torres.

Las brigadas de emergencias descubrieron que algunas alarmas contra incendios en el complejo, en que residían muchas personas mayores, no sonaron cuando las probaron.

El Tip: El complejo de apartamentos de 8 edificios de 31 pisos fue construido en la década de 1980. Tenía casi dos mil apartamentos y unos cuatro mil 800 residentes.

El incendio saltó rápidamente de un edificio a otro cuando se incendiaron paneles de espuma y andamios de bambú cubiertos con redes aparentemente instaladas por una empresa de construcción.

El viernes, las cuadrillas de rescate priorizaron los apartamentos desde los que habían recibido llamadas de auxilio durante el incendio pero que no pudieron llegar cuando las llamas estaban fuera de control. Tomó un día para que los bomberos controlaran el fuego, y no se declaró completamente extinguido hasta el viernes por la mañana, unas 40 horas después que comenzara.

89 cuerpos aún no han sido identificados y hay 200 desaparecidos

Las autoridades informaron que unas 200 personas siguen desaparecidas. Eso incluye 89 cuerpos que aún no han sido identificados. Sin embargo, señalaron que podrían recuperarse más restos, aunque los equipos han terminado la búsqueda de cualquier persona viva atrapada dentro. Además, hubo 12 bomberos entre los 79 heridos y un vulcano perdió la vida.

Las autoridades arrestaron el viernes a siete hombres y una mujer, de edades comprendidas entre 40 y 63 años, incluyendo subcontratistas de andamios, directores de una empresa consultora de ingeniería y directores de proyecto que supervisaban la renovación.

Tres hombres —los directores y un consultor de ingeniería de una constructora— habían sido arrestados por homicidio involuntario. Los líderes de la empresa eran sospechosos de negligencia grave.