Este es el mapa de la Tormenta invernal en Estados Unidos

En Estados Unidos entró una tormenta invernal que está causando afectaciones viales e incluso el transporte aéreo se vio afectado en el medio oeste del país durante el fin de semana.

De acuerdo con la Administración Federal de Aviación (FAA por sus siglas en inglés), la tormenta invernal ocasionó cientos de cancelaciones de vuelos y retrasos principalmente en Chicago.

El Servicio Meteorológico Nacional de Chicago (NWS Chicago por sus siglas en inglés), la tormenta invernal ocasionaría afectaciones principalmente durante la madrugada del sábado y el sábado por la noche, por lo que se tenía previsto que esto mejorara el domingo por la mañana.

Tormenta invernal ı Foto: Especial

Tormenta invernal de Estados Unidos en Chicago

Pese a que se esperaba que las condiciones climáticas mejoraran el domingo por la mañana, el NWS de Chicago informó que se espera que el lunes por la tarde y la noche se registre otra nevada.

Debido a esto, se recomienda estar atentos a la información que se dé sobre la tormenta invernal, ya que además de ocasionar temperaturas frías durante la semana, esta también puede ocasionar que los viajes sean peligrosos.

De acuerdo con la última actualización del NWS, en la región del extremo noreste de los condados de Lake (IN) y Porter se espera que los caminos sean resbaladizos por la nieve que dará un efecto lago.

Tormenta invernal ı Foto: Especial

Ante los caminos resbaladizos, se recomienda reducir la velocidad y agregar distancia adicional para poder frenar en la nieve, así como verificar las condiciones de la carretera antes de conducir.

Las condiciones climáticas en una tormenta invernal también disminuyen la visibilidad en las carreteras en al menos 1 milla de distancia, por lo que se recomienda extremar precauciones al conducir.

A chilly night ahead with temps dipping into the single digits to mid-teens. Another round of accumulating snow will bring hazardous travel to the Mon evening commute so be on guard. The rest of the week will be cold with additional periods of snow possible at times. #ILwx #INwx pic.twitter.com/E3Y63v07Cd — NWS Chicago (@NWSChicago) November 30, 2025

Tormenta invernal en Estados Unidos

La tormenta invernal número 3 continúa provocando nevadas alrededor de los Grandes Lagos, y se desplaza por el noreste de Estados Unidos, por lo que las alertas están activas en partes de Michigan, así como en los condados del norte de Indiana y Ohio.

Asimismo, los avisos de clima invernal se encuentran activos en partes del Gran Lago, así como para Apalaches centrales y Nueva York, mientras que las ráfagas de viento estarán activas en Nueva York y Vermont.

Además, se espera que las nevadas disminuyan de manera gradual, sin embargo, se espera que caigan algunos centímetros más de nieve en algunos estados como Wisconsin, Ohio, Misuri, Minnesota, Michigan, Iowa, Indiana e Illinois.