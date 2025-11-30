Tras jornada electoral cierran urnas y comienzan conteos en Honduras

Los centros de votación fueron cerrados en Honduras una hora después de lo previsto y ha dado inicio el conteo de la reñida contienda presidencial en la que competían una candidata del continuismo y dos opositores de partidos conservadores que buscan retornar al poder.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) acordó extender por una hora más el cierre de los recintos hasta las 18:00 de la tarde debido a que seguían filas de electores esperando a sufragar.

De acuerdo con las encuestas, tres de los cinco contendientes en la boleta presidencial llegaron en un virtual empate en el primer lugar: Rixi Moncada, una abogada y aliada de la mandataria saliente Xiomara Castro que se postula por el oficialista partido Libertad y Refundación (Libre) de izquierda, el popular expresentador de televisión Salvador Nasralla, que busca por cuarta vez la presidencia, esta vez por el conservador Partido Liberal, y el empresario conservador Nasry Asfura, del también conservador Partido Nacional.

TE RECOMENDAMOS: Toma precauciones Este es el mapa de la Tormenta invernal en Estados Unidos

Honduras se prepara para conteo electoral ı Foto: Reuters

La consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, pidió a su vez a las Fuerzas Armadas, encargadas de la vigilancia y retorno de las maletas electorales al centro de acopio del consejo, resguardar el proceso de principio a fin, luego de una campaña marcada por denuncias de los candidatos sobre un posible fraude.

De igual forma Hall llamó a los candidatos a no hacer declaraciones tempranas de victoria y respetar la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), que se realizará a las 21:00.

Más de seis millones de hondureños estaban habilitados para sufragar en una jornada en la que además del presidente y tres designados presidenciales o vicepresidentes, se escogerán 128 diputados y sus respectivos suplentes y los 298 alcaldes y vicealcaldes municipales.

Jornada Electoral de Honduras ı Foto: Reuters

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT