Empate mantiene incierta la presidencia hondureña

El Centro Nacional Electoral (CNE) de Honduras anunció ayer la finalización de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) con apenas 57 por ciento de las actas procesadas y una diferencia mínima de 515 votos entre los candidatos de derecha Nasry Asfura, del Partido Nacional, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal. La consejera presidenta Ana Paola Hall llamó a mantener la calma y recordó que la institución cuenta con un plazo legal de hasta 30 días para emitir la declaratoria oficial.

El Dato: Donald Trump arremetió contra Nasralla y Moncada días antes de las elecciones, advirtiendo que podrían llevar a Honduras por el mismo camino que Venezuela.

Según los resultados preliminares y parciales del lunes, Tito Asfura contaba con el 39.91 por ciento de los votos escrutados, mientras que Nasralla le seguía con el 39.89 por ciento. Mientras que la izquierdista Rixi Moncada, del partido oficial LIBRE, estaba en tercer lugar con el 19.16 por ciento.

Ana Paola Hall reiteró que el escrutinio aún depende del procesamiento de actas por contingencia y del posterior recuento especial. “Paciencia y prudencia”, insistió, al subrayar que la serenidad mostrada durante la jornada electoral debe sostenerse mientras se completa el proceso. La falta de claridad sobre el avance del conteo alimentó la incertidumbre, agravada por intermitencias en el portal oficial del organismo.

30 días tiene el CNE para dar un pronunciamiento oficial

Los candidatos, por su parte, evitaron una proclamación anticipada, aunque ambos se adjudican tendencias favorables. Nasralla difundió una proyección interna que lo coloca al frente, especialmente por los votos pendientes del departamento de Cortés, el más poblado del país. Aclaró, sin embargo, que no se declara ganador y que sus cálculos derivan de actas aún no incorporadas al sistema oficial. Mientras que desde el Partido Nacional, Asfura se dirigió a sus simpatizantes para pedir paciencia y aseguró que los números terminarán por demostrar una ventaja para su organización.

En tanto, dos figuras conservadoras compiten por la presidencia tras el periodo de gobierno de Xiomara Castro. Nasralla, de 72 años, figura mediática y crítico de la corrupción, busca un regreso al protagonismo político a través del Partido Liberal. A su vez, Asfura, de 67 años, exalcalde de Tegucigalpa, encabeza un Partido Nacional que intenta recuperarse del desgaste causado por la gestión de Juan Orlando Hernández, hoy condenado en Estados Unidos por delitos de narcotráfico.

Mientras que en tercer lugar se encuentra Rixi Moncada, candidata de Libertad y Refundación (Libre), quien anticipó que fijará postura una vez avance el conteo y llamó a sus seguidores a mantenerse atentos hasta el escrutinio total.

Asimismo, la intervención del mandatario estadounidense, Donald Trump, marcó la recta final de la campaña. Su respaldo explícito a Asfura y el anuncio de un eventual indulto a Hernández reconfiguraron parte del debate público, lo que generó adhesiones y rechazo dentro del electorado hondureño. Para el analista Leonardo Pineda, la postura de Washington pudo haber incentivado una mayor participación en las urnas, aunque también reactivó el sentimiento crítico hacia la figura del expresidente.

A ello se sumaron problemas técnicos, acusaciones de manipulación, tensiones entre el Ejército y el Centro Nacional Electoral , así como investigaciones sobre audios vinculados al Partido Nacional, elementos que alimentaron la desconfianza en un país que tiene un historial de fraudes electorales en los últimos años.