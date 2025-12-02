‘Tenemos dos, nos faltan dos’: EU sobre los Chapitos tras acuerdo de culpabilidad con Joaquín Guzmán López

Joaquín y Ovidio Guzmán López son los dos hijos de "El Chapo" bajo custodia de Estados Unidos.

Estados Unidos busca “llevar ante la justicia” a los remanentes de la facción “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa, luego de que dos de los cuatro hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán se declararan culpables de cargos relacionados con narcotráfico.

Joaquín Guzmán López, alias “El Güero”, aceptó el 1 de diciembre ante un tribunal federal en Chicago los cargos de conspiración para el tráfico de drogas y participación en una empresa delictiva continua, por los que enfrenta una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y una pena máxima de cadena perpetua.

Su hermano, Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, se declaró culpable el 11 de julio ante la Corte de Distrito Norte de Illinois de cuatro cargos por crimen organizado y tráfico de drogas.

Los hermanos Joaquín y Ovidio Guzmán López, hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán y exlíderes de la facción "Los Chapitos". ı Foto: larazondemexico

Ambos están a la espera de una sentencia , tras concretar por separado acuerdos de cooperación con la justicia de Estados Unidos para evitar la pena de muerte y lograr la reducción de sus condenas.

“Tenemos dos, nos faltan dos”, declaró el fiscal del distrito sur de California, Adam Gordon, luego de que Joaquín Guzmán López se declaró culpable y en referencia a los líderes restantes la facción “Los Chapitos”: Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, también hijos de “El Chapo”.

Iván Archivaldo, en un anuncio de "los más buscados" del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas estadunidense (ICE). Foto›Especial

Al respecto, el Departamento de Justicia (DOJ, por su sigla en inglés) recordó que siguen prófugos de la justicia y que ofrecen una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que lleve a la captura y/o condena de ambos.

Como sus medios hermanos, Iván Archivaldo, alias “Tocayo”, o “Chapito” y Jesús Alfredo, alias “Alfredito”, o “Menor”, han sido acusados formalmente en varios distritos federales de Estados Unidos por tráfico de drogas, como fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina, posesión de armas de fuego y lavado de dinero.

ICE ofrece recompensa por Iván Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán ı Foto: ICE X @ICEgov

Ambos han sido imputados en tribunales federales de Estados Unidos, y tienen cargos pendientes en varias jurisdicciones, particularmente en el Distrito Norte de Illinois, el Distrito Sur de California, el Distrito de Columbia y en el Distrito Sur de Nueva York, por:

Conspiración para la fabricación, importación y distribución de cocaína, heroína, metanfetamina, marihuana y fentanilo

Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos

Conspiración para el lavado de dinero

