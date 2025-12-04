EU mata a 4 personas en nuevo ataque contra una ‘narcolancha’ en aguas del Pacífico.

Estados Unidos realizó un nuevo ataque a una lancha que presuntamente transportaba droga en aguas del Pacífico oriental. Esta acción bélica provocó la muerte de al menos 4 personas que viajaban en la embarcación.

“El 4 de diciembre (...) la Fuerza Operativa Conjunta ‘Lanza del Sur’ ha llevado a cabo un ataque cinético letal contra un buque en aguas internacionales operado por una organización terrorista designada“, informó el Mando Sur del Ejército de Estados Unidos en la red social X.

On Dec. 4, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel in international waters operated by a Designated Terrorist Organization. Intelligence confirmed that the vessel was carrying illicit narcotics and… pic.twitter.com/pqksvxM3HP — U.S. Southern Command (@Southcom) December 4, 2025

Hasta la fecha, ya sumaron más de 80 personas muertas desde que Estados Unidos comenzó en septiembre pasado con los ataques a las lanchas de presuntos narcotraficantes, los cuales han sido designados como terroristas.

Como en otras ocasiones, el cuerpo militar justificó que fue una acción ordenada por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, alegando que la Inteligencia estadounidense “confirmó” que la embarcación objetivo del bombardeo transportaba "narcóticos ilícitos y transitaba por una ruta conocida de narcotráfico en el Pacífico oriental".

El jefe del Pentágono afirmó a principios de esta semana que “apenas han comenzado” los ataques contra presuntas narcolanchas en el mar Caribe y el Pacífico oriental.

JVR