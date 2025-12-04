Pete Hegseth expuso secretos del Pentágono

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, el pasado 2 de diciembre.

El organismo de control interno del Pentágono determinó que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, puso en riesgo información militar sensible al compartir detalles clasificados sobre operaciones de Estados Unidos en Yemen dentro de un chat privado de Signal. Un funcionario estadounidense y otra persona familiarizada con el informe confirmaron que la filtración pudo haber comprometido la seguridad de personal militar y violó políticas del Departamento de Defensa.

De acuerdo con ambas fuentes citadas por CBS News, el informe concluyó que Hegseth utilizó su dispositivo personal para tareas oficiales y transmitió información marcada como “Secreto//Noforn” a altos funcionarios del gobierno de Donald Trump y al editor de The Atlantic, Jeffrey Goldberg. La etiqueta restringe su difusión únicamente a ciudadanos estadounidenses y advierte que su divulgación no autorizada puede causar graves daños a la seguridad nacional.

Esa información clasificada, según el reporte, provenía de un correo enviado por el general Michael Erik Kurilla, entonces comandante del Comando Central de EU, responsable de operaciones en Oriente Medio y Asia Central. Las fuentes añadieron que, de haber sido interceptados los datos por un adversario, la misión y los efectivos habrían quedado en peligro directo.

Una versión clasificada del informe fue enviada al Congreso el martes, mientras que la versión completa se publicará este jueves. CNN fue el primer medio en revelar las conclusiones. Goldberg participó accidentalmente en el grupo de Signal y difundió la existencia del chat en marzo.

La controversia se intensificó cuando, tras la publicación de The Atlantic, el Comando África de EU lanzó ataques aéreos contra células del Estado Islámico en Somalia. :a secretaria de prensa Karoline Leavitt afirmó que “no se filtró información clasificada”.