Frustran en Benin intento de golpe de Estado encabezado por grupo de militares

Militares de Benin frente a una estación de televisión, capturada por el grupo que intentó tomar el poder.

Las autoridades de Benín informaron que las Fuerzas Armadas lograron contener un intento de golpe de Estado iniciado durante la madrugada del domingo, cuando un grupo reducido de soldados irrumpió en la televisión pública y anunció la destitución del presidente Patrice Talon, la disolución de las instituciones y el cierre de las fronteras.

El intento de golpe de Estado fue encabezado por un grupo de militares que se autoidentificó como el Comité Militar para la Refundación, liderado por el teniente coronel Pascal Tigri, reportaron agencias internacionales.

Un grupo de militares, identificados por el nombre de Comité Militar para la Refundación, tomó los medios de radiodifusión para anunciar golpe de estado. ı Foto: Reuters

Al respecto, el ministro del Interior, Alassane Seidou, señaló que el grupo responsable buscaba desestabilizar al Estado, pero que la cúpula castrense permaneció leal al orden constitucional.

Según sus declaraciones transmitidas por la televisora estatal ORTB, la respuesta de las fuerzas leales permitió recuperar el control de la situación y restablecer los servicios públicos, incluida la señal de radio y televisión que había sido interrumpida durante varias horas.

🚨 | Un intento de golpe militar en Benin el domingo se suma a una lista de incidentes similares en el turbulento continente africano. pic.twitter.com/PW7wyfb3uE — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) December 7, 2025

Por otro lado, fuentes gubernamentales citadas por medios locales indicaron que al menos doce personas fueron detenidas, entre ellas varios de los implicados en la toma de la ORTB y un exmilitar cuya identidad no ha sido revelada.

Mientras tanto, la Embajada de Francia en Cotonú reportó disparos en los alrededores de la residencia presidencial y recomendó a la población mantenerse en casa hasta que se esclareciera el escenario.

Militares de Benin frente a una estación de televisión, capturada por el grupo que intentó tomar el poder. ı Foto: Reuters

A propósito de la situación del presidente Talon, no hay información oficial sobre su paradero tras los primeros reportes de tiroteos. El mandatario, de 67 años, tiene previsto dejar el cargo después de las elecciones de abril de 2026, al concluir su segundo mandato, y ha reiterado que no buscará una nueva reelección.

De esta forma, el fallido levantamiento se suma a la cadena de rupturas constitucionales que ha afectado a África Occidental en los últimos años. En países vecinos como Níger y Burkina Faso las fuerzas armadas han tomado el poder, mientras que en Guinea-Bisáu un golpe reciente desplazó al presidente Umaro Sissoco Embaló tras unas elecciones disputadas.

Militares de Benin frente a una estación de televisión, capturada por el grupo que intentó tomar el poder. ı Foto: Reuters

Al respecto, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) condenó el intento de golpe y expresó su respaldo al gobierno beninés, al afirmar que defenderá la Constitución y la integridad territorial del país. Según el bloque regional, este tipo de asonadas representa una amenaza directa a la estabilidad democrática de la región.

Con información de Reuters, Associated Press y Europa Press.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am