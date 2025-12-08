Guatemala denuncia nuevas incursiones de cárteles mexicanos en la frontera

Las autoridades de Guatemala informaron este lunes que se detectaron al menos cuatro ataques perpetrados por presuntos cárteles mexicanos en comunidades fronterizas, un fenómeno que ha vuelto a encender las alarmas sobre la seguridad en la zona.

De acuerdo con la agencia AP, el director de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, David Custodio Boteo, aseguró que las incursiones ocurrieron en pueblos de los departamentos de San Marcos y Huehuetenango —específicamente en La Mesilla, Nentón, La Democracia y Tacaná—, localidades que comparten frontera con México.

Detalló que, en al menos uno de los ataques se utilizaron drones, con los que los agresores intentaron intimidar o ejecutar acciones violentas; además, se incendiaron varios microbuses y se colocaron narcomensajes.

TE RECOMENDAMOS: Sitio web de resultados sigue caído Honduras espera resultados de elecciones presidenciales a más de una semana de votaciones

El saldo provisional según las autoridades: un civil muerto —cuyos restos fueron hallados con las manos esposadas y un disparo en la cabeza—, así como un militar guatemalteco lesionado.

Enfrentamiento entre Ejército de Guatemala y un grupo armado en frontera con México.



Video: cortesía Ejército de Guatemala. pic.twitter.com/Ijeg10eqv6 — Marilin Alvarez (@Jaaaz___) December 8, 2025

Las autoridades guatemaltecas describen estas acciones como parte de una pugna territorial entre cárteles mexicanos por controlar rutas de narcotráfico y migración, conflicto cuya violencia se ha extendido hacia el territorio guatemalteco, con incursiones desde el sur de México.

Ante este escenario, el ejército de Guatemala —que desde meses atrás mantiene operaciones en la frontera bajo el operativo denominado “Cinturón de Fuego”— reforzó los patrullajes en la zona. Las fuerzas de seguridad decomisaron armas, explosivos y al menos un dron, bajo la sospecha de que los grupos criminales emplean tecnología moderna para sus operaciones.

Ambos países —Guatemala y México— iniciaron investigaciones coordinadas para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades, en un contexto de creciente tensión en la frontera.

#ComunicadoDePrensa | El Ministerio de la Defensa Nacional a la Opinión Pública Informa. pic.twitter.com/zSxT1eJS2U — Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) December 8, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT