¿A qué hora es el lanzamiento de Artemis II?

Artemis II marcará el regreso de misiones tripuladas al entorno lunar tras más de 50 años

La NASA alista el lanzamiento de Artemis II, una misión que marcará el regreso de astronautas a las inmediaciones de la Luna por primera vez desde el programa Apolo 17.

Check out images the #Artemis II crew with SLS and Orion at Launch Complex 39B as well as other images as final preparations for launch continue at @NASAKennedy 📷: https://t.co/0AEy2WWeQo pic.twitter.com/bw93jSJ6gu — NASA HQ PHOTO (@nasahqphoto) March 31, 2026

¿A qué hora será el lanzamiento de Artemis II?

El despegue está programado para el miércoles 1 de abril de 2026 a las 18:24 horas (tiempo del Este de Estados Unidos), lo que equivale a las 17:24 horas (tiempo del centro de México).

La agencia espacial ha señalado que el horario podría ajustarse dependiendo de las condiciones meteorológicas o factores técnicos, por lo que se recomienda seguir la transmisión en vivo para confirmar cualquier cambio de última hora.

¿Dónde ver el lanzamiento en vivo?

El evento podrá seguirse de forma gratuita a través de NASA+, así como en el canal de YouTube y redes sociales oficiales de la NASA. La cobertura comenzará horas antes del despegue desde el Centro Espacial Kennedy, con información sobre la misión y la tripulación.

Artemis II será la primera misión tripulada del programa Artemis. A bordo de la nave Orion viajarán cuatro astronautas que realizarán una trayectoria alrededor de la Luna sin aterrizar, en un viaje de aproximadamente 10 días.

El lanzamiento se realizará mediante el cohete Space Launch System (SLS), considerado el más potente desarrollado por la agencia.

We’re launching Artemis II during America’s 250th year. 🇺🇸



Honored to celebrate it with @Freedom250. pic.twitter.com/wiSL867936 — NASA Administrator Jared Isaacman (@NASAAdmin) March 31, 2026

La misión es un paso clave rumbo a Artemis III, cuyo objetivo será llevar nuevamente humanos a la superficie lunar. Además, forma parte de una estrategia para establecer presencia sostenible en la Luna y preparar futuras misiones a Marte.

La NASA mantiene monitoreo constante del clima en Florida, ya que cualquier condición adversa podría provocar retrasos. En caso necesario, existen fechas alternativas para el lanzamiento.

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MSL