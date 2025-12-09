Los IMPACTANTES VIDEOS del fuerte terremoto en Japón

Japón continúa evaluando los daños del fuerte terremoto de magnitud 7.5, mientras advierte a la población sobre posibles réplicas que podrían causar aún más daños.

Al menos 34 personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad, de acuerdo con la información que compartió la Agencia de Manejo de Incendios y Desastres. La mayoría fueron golpeadas por objetos que caían, informó la emisora pública NHK.

El terremoto ocurrió alrededor de las 11:15 de la noche en el océano Pacífico, a unos 80 kilómetros (50 millas) de la costa de Aomori, la prefectura más al norte de la isla principal de Honshu.

Las imágenes de este fuerte movimiento quedaron grabadas y fueron compartidas en redes sociales, donde usuarios quedaron asombrados ante la fuerza de la naturaleza.

M7.6 earthquake in Hachinohe City captured by Aomori Asahi Broadcasting.



Japan’s disaster preparedness saves lives, but the sheer force of this quake is shocking.



May every family find protection and every soul find courage. 🇯🇵🙏#Japan #earthquake #Tsunami pic.twitter.com/vmHIVCrflj — Sumit (@SumitHansd) December 8, 2025

Muchos otros recordaron el terremoto y tsunami ocurridos en 2011 en Japón que cobraron la vida de al menos 20 mil personas.

Además, se registró un tsunami de hasta 70 centímetros (2 pies y 4 pulgadas) en el puerto de Kuji en la prefectura de Iwate, justo al sur de Aomori, y olas de hasta 50 centímetros golpearon otras comunidades en la región, informó la Agencia Meteorológica de Japón. NHK reportó que las olas dañaron algunas bateas de ostras.

Aunado a la situación, alrededor de 200 pasajeros quedaron varados durante la noche en el Aeropuerto New Chitose en Hokkaido, informó NHK. Parte de un edificio de la terminal de vuelos internos no era utilizable el martes después de que partes de su techo se agrietaran y cayeran al suelo, según el operador del aeropuerto.

Watch as fish are sloshed around their tank during the M7.6 earthquake that hit the Hokkaido, Japan region a few hours ago 🌊🐟pic.twitter.com/eWX5eTlm5V — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) December 8, 2025

La JMA advirtió sobre posibles réplicas en los próximos días. Dijo que hay un ligero aumento en el riesgo de un terremoto de magnitud 8 y un posible tsunami a lo largo de la costa noreste de Japón desde Chiba, justo al este de Tokio, hasta Hokkaido.

La agencia instó a los residentes en 182 municipios de la zona a revisar sus preparativos para emergencias en la próxima semana, recordándoles que la advertencia no es una predicción de un gran terremoto.

En un video quedó demostrado la eficiencia del sistema de alarmas de aquel país, lo que ha desatado la admiración de los usuarios.

Una streamer japonés mostró en vivo el avanzado sistema de alerta temprana de terremotos de Japón, que rastrea datos sísmicos al instante y predice temblores con una precisión increíble.

pic.twitter.com/OX5Ht6WUKr — Alerta Mundial (@TuiteroSismico) December 8, 2025

