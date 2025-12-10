Detienen a Luis Arce, expresidente de Bolivia, por presunto desvío de capitales.

El expresidente de Bolivia, Luis Arce, fue detenido por presunto desvío de capitales del Fondo Indígena en el periodo en el que fue ministro de Economía, informó quien fuera su ministra de la Presidencia, María Nela Prada.

Además, Nela Prada calificó el arresto del exmandatario como un secuestro, mismo que ocurrió en Sopocachi, un barrio de la ciudad de la Paz

“Quiero denunciar ante el pueblo boliviano y ante la comunidad internacional que hace un momento acaban de secuestrar al expresidente Luis Alberto Arce (...) por Sopocachi, barrio de la ciudad de la Paz”, declaró en un vídeo publicado en su perfil de la red social Facebook.

María Nela explicó que el expresidente de Bolivia fue trasladado a la sede de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC), unidad especializada de la Policía boliviana.

“En este momento estoy dirigiéndome hacia ese lugar, para ver si es que lo tienen ahí secuestrado de manera totalmente ilegal”, indicó en la misma red social.

