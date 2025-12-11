¿Por qué el virus H3N2 es considerado una super gripe?

Recientemente se dio un incremento en el registro de casos de contagio por virus H3N2 en Inglaterra, por lo que esto ocasionó una alerta en todo el Reino Unido, y también está alarmando a otros países.

Desde noviembre, el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC por sus siglas en inglés) informó que se registró una circulación temprana de la infuelza A H3N2 subclase K, y esto era a nivel mundial.

Este subtipo de influenza es gripe estacional, ya que estas se comienzan a registrar durante la temporada invernal, sin embargo, esta comenzó a registrarse en la Unión Europea (UE/EEE) y en mundo desde principios de noviembre.

Asimismo, se establece que en Asia no se reportaron casos graves en el contagio del virus H3N2, pese a que los contagios están siendo inusualmente altos, y que el análisis filogenético señala que las cepas de Asia no son distintas a las de la UE/EEE.

Detecciones semanales de gripe temporadas 2022/23 a 2025/26 ı Foto: ECDC

Virus H3N2, la supergripe del 2025

El ECDC precisó que, aunque un virus de A H3N2 menos compatible comience a predominar durante la temporada invernal, se estima que la vacuna actual continúe proporcionando la protección necesaria ante esta supergripe

Las poblaciones de mayor riesgo para que el virus H3N2 pueda ser una enfermedad grave son las “personas mayores de 65 años, personas con enfermedades metabólicas, pulmonares, cardiovasculares, neuromusculares y otras enfermedades crónicas subyacentes, embarazadas o personas inmunodeprimidas, y personas que viven en entornos cerrados como centros de atención a largo plazo.”

Debido al aumento de casos de la supergripe, el ECDC señalaba en noviembre que esta enfermedad mantenía un riesgo similar al de años anteriores, sin embargo, si esta se convierte en una epidemia más amplia podría generar mayor número de hospitalizaciones.

Gráficas de contagios de gripe e influenza ı Foto: ECDC THREAT ASSESSMENT BRIEF

Asimismo, en este reporte se señala que los contagios son más frecuentes en menores de edad de entre 5 y 14 años de edad, lo que es común en las gripes estacionales.

Este virus es considerado una supergripe debido a que la subclase K es una mutación que está provocando un mayor número de contagios, ya que este puede evadir la inmunidad que se generó en las temporadas invernales anteriores.

En algunas regiones del Reino Unido se están tomando medidas cautelares similares a las que se tomaron durante la pandemia de COVID-19, como el uso de cubrebocas, cancelación de labores académicas, y algunas recomendaciones para prevenir contagios.

Virus H3N2 síntomas ı Foto: Especial

La Agencia de Seguridad Sanitaria británica (UKHSA por sus siglas en inglés) recomienda a la población vacunarse, lavarse las manos constantemente, no estar en contacto con personas contagiadas con el virus H3N2 y usar cubrebocas, principalmente en espacios cerrados y concurridos.

Actualmente no existe una alerta sanitaria o una posible alerta por una nueva pandemia, sin embargo, la ECDC señaló que todos los países deben seguir informando los resultados epidemiológicos y virológicos en la Iniciativa Global para el Intercambio de Datos sobre la Gripe (GISAID por sus siglas en inglés).