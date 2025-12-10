Virus H3N2 en Reino Unido e Inglaterra ¿Por qué está causando alarma?

El virus H3N2 es un subtipo de influenza, y este está causando alarma en el Reino Unido e Inglaterra debido al incremento de casos que se ha reportado a inicios de diciembre.

De acuerdo con el Centro Europeo para Prevención y Control de Enfermedades (ECDC por sus siglas en inglés), debido a que existe una menor inmunidad al virus H3N2, esta representa un mayor riesgo de hospitalizaciones.

Asimismo, este artículo publicado el 20 de noviembre del 2025 señalan que este tipo de virus se contagian más frecuentemente en poblaciones infantiles, y estos pueden propagar facilmente las enfermedades respiratorias en sus hogares.

Virus H3N2 ı Foto: Especial

¿Por qué está causando alarma el virus H3N2 en Reino Unido e Inglaterra?

Actualmente se ha detectado que el virus H3N2, que también es conocido como gripe de cepa K, es el más predominante en Inglaterra, de acuerdo con la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA por sus siglas en inglés).

Recientemente se detectaron más casos de contagios del virus H3N2, por lo que las autoridades sanitarias emtieron medidas y restricciones para evitar que los contagios continúen creciendo.

Algunas escuelas en Inglaterra suspendieron actividades académicas, y se pidió a la población en general tomar medidas preventivas como usar cubrebocas y la vacunación.

Gráficas de contagios de gripe e influenza ı Foto: ECDC THREAT ASSESSMENT BRIEF

De acuerdo con un Saga, una revista local, las hospitalizaciones por gripe incrementaron durante la última semana de noviembre en un 63 por ciento en Inglaterra e Irlanda del Norte, mientras que en Escocia aumentaron un 70 por ciento.

Asimismo, la UKHSA precisó que los aumentos en los casos de contagio del virus H3N2 se mantienen moderados, pues durante la temporada invernal siempre se da un aumento en los contagios de gripe.

Además, señalan que la vacuna que están ofreciendo tiene una protección eficaz en contra del virus H3N2, pues los menores de edad que son vacunados tienen entre un 70 y 75 por ciento menos de probabilidad de ser hospitalizados al contraer la enfermedad.

En el mismo sentido, los adultos tienen un 30 y hasta un 40 por ciento menos de probabilidades de ser hospitalizados en caso de contagiarse, por lo que la UKHSA recomienda a la població de la Unión Europea vacunarse.

También señalaron que el monitoreo de esta cepa continúa, y que también se encuentra monitoreando la posible aparición de otro tipo de cepas de gripe durante el invierno.

Virus H3N2 cómo prevenirlo ı Foto: Especial