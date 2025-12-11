Trump endurece trato con aliados por Ucrania

El presidente estadounidense Donald Trump sostuvo una conversación telefónica áspera con los líderes de Reino Unido, Alemania y Francia para revisar el estado de las negociaciones de paz en Ucrania. El intercambio, al que calificó como realizado en “términos bastante duros”, expuso diferencias sobre la estrategia para acelerar un acuerdo que sigue empantanado casi cuatro años después de la invasión rusa.

El magnate relató que la discusión con el primer ministro británico Keir Starmer, el canciller alemán Friedrich Merz y el presidente francés Emmanuel Macron incluyó desacuerdos sobre personas involucradas en el proceso y sobre la conveniencia de convocar otra ronda de conversaciones en Europa durante el fin de semana. Alegó que antes de comprometerse necesita “saber algunas cosas”, y advirtió que aceptar una cita sin claridad previa sería “una pérdida de tiempo”.

El Dato: España no registró ninguna nueva ayuda militar para Kiev en 2025, mientras que Italia redujo sus bajas contribuciones en un 15% en comparación con 2022-2024.

A pesar del tono ríspido, el republicano calificó a sus interlocutores como “muy buenos líderes” y “buenos amigos”, y aseguró que comparten la percepción de que este es un “momento crítico” para la seguridad euroatlántica. De acuerdo con versiones del Elíseo, los cuatro mandatarios revisaron los últimos avances de la mediación estadounidense y coincidieron en respaldar un acuerdo “robusto y duradero” para terminar con las matanzas.

La Casa Blanca insiste en que Kiev debe actuar con mayor realismo, especialmente después de que Trump reprochó al presidente Volodimir Zelenski no haber leído la propuesta estadounidense para frenar la guerra. Ucrania, por su parte, entregó una contrapropuesta a Washington y trabaja en un documento propio de 20 puntos que busca equilibrar las demandas de seguridad, la integridad territorial y el futuro económico del país.

37 mil 800 mdd recibió Ucrania en los años de 2022 y 2024

Los europeos han intentado matizar el plan original de Estados Unidos, que implicaba concesiones significativas a Moscú, incluida la cesión de territorios y el abandono de la aspiración ucraniana de unirse a la OTAN. Diplomáticos del E3 afinan un esquema de garantías que permita a Ucrania evitar futuras agresiones rusas y conservar un margen militar suficiente para su defensa.

La presión estadounidense coincide con un descenso pronunciado de la ayuda militar a Ucrania. El Instituto de Kiel reportó que los apoyos internacionales se redujeron de manera drástica desde que Washington condicionó nuevos suministros a los aportes de otros socios de la OTAN. Aunque Alemania, los países nórdicos y Francia incrementaron sus contribuciones, España no ha registrado nuevos paquetes en 2025 e Italia redujo los propios.

Asimismo, Zelenski abrió la puerta a celebrar elecciones en un plazo de tres meses si se garantizan condiciones de seguridad y se modifica el marco legal vigente bajo la ley marcial. La postura respondió a las críticas de Trump, quien cuestionó la falta de comicios en Ucrania y puso en duda la solidez democrática del país, una narrativa que Kiev considera dañina y que se asemeja al discurso ruso.