Recuento en Honduras agita tensión política

Un hombre prepara su voto antes de emitirlo, el 7 de diciembre.

Honduras se encamina a un recuento especial para aclarar las irregularidades detectadas en las actas de las elecciones presidenciales, un proceso que mantiene al país en incertidumbre política. El consejero del CNE, Marlon Ochoa, dijo a Reuters que el procedimiento podría iniciar el sábado, aunque la fecha aún no está confirmada, mientras que su colega Cossette López-Osorio mencionó que incluso podría comenzar este viernes.

Con más del 99 por ciento de los votos contabilizados, el candidato conservador Nasry Asfura mantiene una ventaja de aproximadamente 42 mil sufragios sobre Salvador Nasralla, del Partido Liberal, mientras que Rixi Moncada, del partido gobernante LIBRE, se ubica en un distante tercer lugar. El recuento se centrará en 2 mil 773 actas, cerca del 15 por ciento del total, con inconsistencias capaces de modificar el resultado final.

El Tip: EU HA DICHO que sigue de cerca el recuento y advirtió que responderá a cualquier irregularidad con rapidez y decisión.

La OEA pidió evitar llamados a alterar el orden público y aguardar el dictamen final del CNE, cuya validación debe ocurrir antes del 30 de diciembre. Washington advirtió que reaccionará ante cualquier irregularidad. Mientras que el Congreso amenazó con rechazar los resultados, acusando un “golpe electoral”y señalando injerencia de Donald Trump.