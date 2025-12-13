Ataques terrestres en Venezuela “van a empezar a suceder”, dice el mandatario

El presidente Trump con el equipo de hockey de EU de 1980, ayer.

Estados Unidos ampliará su campaña militar antidrogas con ataques terrestres focalizados en las organizaciones criminales transnacionales, como Venezuela, anunció ayer el presidente Donald Trump: “van a empezar a suceder”.

“Ahora estamos empezando por tierra, y por tierra es mucho más fácil, y eso va a empezar a suceder. No vamos a permitir que esa gente destruya a nuestra juventud, destruya a nuestras familias”, dijo en una intervención en la Casa Blanca.

Cuestionado sobre si hay algo que el país pueda hacer para prevenir posibles ataques terrestres, Trump respondió: “No quiero decir eso, pero no se trata solo de ataques terrestres contra Venezuela, se trata de ataques terrestres contra personas horribles que están introduciendo drogas y matando a nuestra gente”.

TE RECOMENDAMOS: Son 19 imágenes de las 95 mil en su poder Demócratas publican fotos de Epstein con Trump y Clinton

El mandatario detalló que esta nueva ofensiva se origina como continuación de lo que describió como una exitosa campaña naval, con la que, según sus cifras, se logró interceptar el 96 por ciento de las sustancias ilícitas que llegaban a Estados Unidos por vía marítima.

Trump tampoco quiso confirmar si tiene la intención de confiscar más activos petroleros venezolanos, y en cambio, les dijo a los periodistas que no sería prudente revelar esa información.

“No sería muy inteligente de mi parte decírtelo. Se supone que debemos mantener esto un poco en secreto. Estamos combatiendo el narcotráfico a niveles nunca antes vistos”, expresó.

El pasado miércoles, la Guardia Costera y la Marina estadounidenses interceptaron e incautaron un navío con bandera de Guyana y sancionado por transferencias ilícitas de crudo que transportaba petróleo venezolano, en lo que supone un peldaño más en la creciente campaña de presión de Washington sobre el Gobierno de Nicolás Maduro.

El republicano volvió a decir que en los últimos tiempos EU ha perdido a más de 300 mil personas por culpa de las drogas y que por eso la actual situación “es como una guerra”.

Desde el verano, el Pentágono mantiene un enorme despliegue militar en aguas del Caribe para destruir de manera sumaria una veintena de lanchas que según el Gobierno transportan droga y pertenecen a redes en las que están involucrados el Ejecutivo y el Ejército de Venezuela, en las que han muerto más de 80 personas.