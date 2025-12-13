Trump advierte ‘represalia muy seria’ tras ataque de ISIS que dejó tres estadounidenses muertos en Siria

Donald Trump anunció una “represalia muy seria” tras el ataque del Estado Islámico que dejó tres estadounidenses muertos en Siria.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que habrá una “represalia muy seria” tras el ataque atribuido al Estado Islámico (EI) que dejó tres estadounidenses muertos (dos militares y un intérprete civil) y otros tres soldados heridos en el centro de Siria.

En un mensaje difundido en su red social Truth, Trump describió el hecho como un ataque del Estado Islámico contra Estados Unidos y Siria, ocurrido en una zona que “no está totalmente controlada” por las autoridades sirias.

El mandatario agregó que el presidente sirio interino, Ahmed al-Sharaa, se encuentra “extremadamente enfadado y afectado” por lo ocurrido.

De acuerdo con el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), el ataque se produjo en la provincia de Palmira, cuando las tropas estadounidenses participaban como apoyo en una operación antiterrorista.

Las autoridades estadounidenses señalaron que se trató de una emboscada armada perpetrada por un pistolero del Estado Islámico, quien fue abatido durante el incidente.

El Departamento de Defensa informó que las identidades de los fallecidos no han sido reveladas y se mantendrán en reserva hasta que sus familiares sean notificados.

Sobre los heridos, Trump indicó que “están bien”, mientras que fuentes militares señalaron que fueron evacuados en helicópteros estadounidenses hacia la base de Al-Tanf, en el centro del país.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, aseguró que el responsable del ataque fue eliminado y lanzó una advertencia contundente: quien ataque a estadounidenses, dijo, será perseguido y abatido. Por su parte, el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, confirmó que el ataque está bajo investigación.

Versiones iniciales difundidas por la agencia oficial siria SANA reportaron heridos sirios y estadounidenses tras un ataque de un individuo armado no identificado contra una patrulla conjunta cerca de Palmira.

Posteriormente, medios estatales sirios y fuentes de seguridad ofrecieron versiones contradictorias sobre el lugar exacto del ataque y la identidad del agresor, aunque Estados Unidos sostuvo que se trató de un combatiente del Estado Islámico sin vínculos con fuerzas de seguridad sirias.

El incidente provocó además el corte del tráfico en la autopista que conecta Deir Ezzor con Damasco, según autoridades locales.

Estados Unidos mantiene cientos de tropas desplegadas en el este de Siria como parte de la coalición internacional contra el Estado Islámico. Aunque el grupo yihadista fue derrotado territorialmente en 2019, células durmientes continúan realizando ataques. Naciones Unidas estima que el EI cuenta actualmente con entre cinco mil y siete mil combatientes en Siria e Irak.

