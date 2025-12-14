Sube a 16 la cifra de muertos por ataque contra comunidad judía en Sídney, Australia

Congregación en solidaridad por ataque a comunidad judía; manifestantes se reúnen frente embajada de Australia en París.

La cifra de muertos por el ataque contra una comunidad judía en playa Bondi, en Sídney, Australia, subió a 16, según la Policía de Nueva Gales del Sur, mientras otras 40 siguen hospitalizadas.

A través de una publicación en redes sociales, la Policía del estado australiano confirmó la cifra de decesos que, horas antes, se había difundido de manera extraoficial a través de medios internacionales, como BBC.

***IMPORTANT INFORMATION***



Police can confirm 16 people have died and 40 people remain in hospital following yesterday's shooting at Bondi.



More information will be made available soon. — NSW Police Force (@nswpolice) December 14, 2025

“La policía puede confirmar que 16 personas murieron y otras 40 siguen hospitalizadas debido al ataque de ayer en Bondi. Se compartirá más información pronto”, escribió el departamento de seguridad del estado de Nueva Gales del Sur.

De acuerdo con el medio internacional BBC, entre los fallecidos se encuentra un niño, mientras que no se ha aclarado si entre los decesos se encuentran los dos tiradores. De acuerdo con información preliminar, un tirador fue abatido, mientras otro terminó hospitalizado con heridas graves.

Policía en el hospital de St. Vincent, donde atienden a algunos de los heridos. ı Foto: Reuters

Un tercer tirador fue detenido por un transeúnte, quien interceptó a la persona armada y la obligó a abortar el ataque, hechos que quedaron registrados en un video que conmocionó a las redes sociales.

El domingo, los tiradores abrieron fuego directamente contra al menos mil personas que se encontraban reunidas en playa Bondi, en Sídney, Australia, en medio de la festividad judía de Janucá.

Un hombre filma el dispositivo de seguridad instalado tras el incidente en Bondi Beach. ı Foto: Reuters

Las investigaciones preliminares apuntan a un ataque “terrorista” y “antisemita selectivo”, toda vez que se perpetró directamente contra integrantes de la comunidad judía.

Los hechos provocaron una fuerte reacción internacional, con mensajes de solidaridad de líderes mundiales como Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania; Pedro Sánchez, de España; Úrsula von Der Leyen, de la Comisión Europea y otros.

Equipos de seguridad australianos tras el incidente en Bondi Beach. ı Foto: Reuters

Sin embargo, la reacción más enérgica vino del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien acusó a su homólogo de Australia, Anthony Albanese, de promover este tipo de ataques, que calificó de antisemitas, con su retórica en favor de un estado palestino.

