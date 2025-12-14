Tiroteo en celebración judía en Bondi Beach deja al menos 12 muertos y 29 heridos; ven ‘terrorismo’

Al menos 12 personas murieron y otras 29 resultaron heridas tras un ataque armado registrado este domingo durante una celebración de la festividad judía de Janucá en la playa de Bondi, en Sídney, en lo que las autoridades australianas calificaron como un atentado terrorista dirigido contra la comunidad judía, informaron agencias internacionales.

De acuerdo con la Policía de Nueva Gales del Sur, el ataque ocurrió alrededor de las 18:45 horas (local), cuando al menos dos hombres armados abrieron fuego contra los asistentes a un acto comunitario que congregaba a entre mil y dos mil personas en el extremo norte de la playa.

Equipos de seguridad australianos tras el incidente en Bondi Beach. ı Foto: Reuters

Como resultado de la respuesta policial, uno de los presuntos atacantes murió y otro permanece en estado crítico; además, se investiga la posible participación de un tercer implicado.

TE RECOMENDAMOS: Así inició el dólar este domingo Este es el precio del dólar HOY domingo 14 de diciembre de 2025

Al respecto, el comisario de policía del estado, Mal Lanyon, confirmó que 29 personas fueron trasladadas a hospitales, entre ellas dos agentes. También señaló que equipos especializados revisaban la zona ante la presencia de presuntos artefactos explosivos improvisados. La investigación quedó a cargo de unidades antiterroristas con apoyo de agencias federales.

Equipos de seguridad australianos tras el incidente en Bondi Beach. ı Foto: Reuters

Por otro lado, el director general de la Organización Australiana para la Inteligencia y la Seguridad (ASIO), Mike Burgess, indicó que uno de los atacantes era conocido por los servicios de inteligencia, aunque no estaba catalogado como una amenaza inmediata. Las autoridades pidieron cautela ante versiones no oficiales sobre la identidad de los agresores.

BREAKING –



Shocking footage of how this man saved multiple lives today on Bondi Beach.



#Bondi



pic.twitter.com/yCgojmZg0y — Global UPDATES (@GlobalUpdates24) December 14, 2025

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, condenó el ataque y convocó a una reunión del Consejo de Seguridad Nacional. “Se trata de un momento oscuro para nuestra nación”, afirmó, al subrayar que el atentado ocurrió en el primer día de Janucá, una festividad religiosa que simboliza la luz y la fe.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, en conferencia de prensa tras los hechos. ı Foto: Reuters

En el mismo sentido, el presidente de Israel, Isaac Herzog, calificó el hecho como un “vil ataque terrorista” contra judíos reunidos para celebrar la festividad, mientras que el primer ministro Benjamin Netanyahu y otros funcionarios israelíes denunciaron un repunte del antisemitismo.

Asimismo, el secretario general de la ONU, António Guterres, y líderes de Estados Unidos, la Unión Europea y varios países europeos expresaron su condena y condolencias.

Un hombre filma el dispositivo de seguridad instalado tras el incidente en Bondi Beach. ı Foto: Reuters

Como recuerda la agencia Reuters, el ataque se convirtió en el tiroteo masivo más grave registrado en Australia desde 1996, un país donde este tipo de hechos son poco frecuentes.

Con información de Reuters y Europa Press.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am