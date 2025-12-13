Israel ataca ‘objetivo clave’ de Hamás en Gaza pese a alto el fuego

Ataque israelí fue contra un automóvil, en Gaza; reportan que viajaba alto mando de Hamas, Raed Saed.

El Ejército de Israel confirmó este sábado un ataque aéreo en la ciudad de Gaza dirigido contra un integrante “clave” del movimiento islamista Hamas, en un nuevo episodio de violencia pese al alto el fuego vigente desde octubre.

De acuerdo con un mensaje difundido por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en la red social X, la operación se realizó de manera conjunta con la agencia de seguridad interna israelí y tuvo como objetivo a un militante involucrado en la reconstrucción de las capacidades militares del grupo.

🎯STRUCK: A short while ago, the IDF and ISA struck a key Hamas terrorist in the area of Gaza City.



Recently, the terrorist operated to reestablish Hamas' capabilities & weapons manufacturing.

Details to follow. — Israel Defense Forces (@IDF) December 13, 2025

Según reportes de Reuters, el ataque impactó un vehículo que circulaba por Gaza City y en el que presuntamente viajaba Raad Saad —también referido como Raed Saed—, señalado por autoridades israelíes como uno de los principales comandantes de Hamas.

Un funcionario de defensa citado por la agencia indicó que Saad encabezaba el aparato de fabricación de armas de la organización.

Al respecto, el Ejército israelí evitó confirmar la identidad del objetivo y se limitó a señalar que se trató de un “comandante senior” de Hamas, sin proporcionar más detalles. Hasta el momento, Hamas no ha emitido una postura oficial sobre el hecho ni ha confirmado si Saad se encontraba entre las víctimas.

Por otro lado, autoridades sanitarias de Gaza informaron que el ataque dejó al menos cuatro personas muertas, aunque tampoco precisaron la identidad de los fallecidos.

Edificios dañados en Gaza por conflicto entre Hamas e Israel. ı Foto: Reuters

Medios palestinos, citados por The Times of Israel, reportaron al menos tres decesos en la zona alcanzada por el bombardeo, ubicada del lado controlado por Hamas en la línea de cese al fuego.

De acuerdo con fuentes israelíes citadas por Reuters y medios locales, Saad es considerado uno de los arquitectos del ataque del 7 de octubre de 2023 contra el sur de Israel, que dejó alrededor de mil 200 muertos y 251 personas secuestradas.

Hamas lo ha descrito como el segundo al mando de su ala armada, solo por debajo de Izz el-Din al-Haddad, además de haber liderado anteriormente el batallón de Gaza City, uno de los mejor equipados del grupo.

A propósito de su trayectoria, The Times of Israel señala que Saad formaba parte del reducido círculo de altos mandos militares de Hamas que aún permanecen en la Franja de Gaza. También se le atribuye haber encabezado la división de operaciones del grupo y haber sobrevivido a varios intentos de asesinato durante la guerra, incluido uno en junio de 2024.

De esta forma, de confirmarse su muerte, se trataría del asesinato de mayor perfil contra un dirigente de Hamas desde la entrada en vigor de la tregua.

Con información de Reuters.

