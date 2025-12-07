Netanyahu afirma que segunda fase de plan de paz para Gaza está ‘cerca’; va por ‘desarme’ de Hamás

Equipos de emergencia trabajan en las ruinas del Palacio Basha, en Daraj, en Gaza.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que la primera etapa del plan impulsado por Estados Unidos para Gaza está por concluir y que la segunda fase “se activará próximamente”, en medio de cuestionamientos sobre el cumplimiento del alto el fuego y la entrada de ayuda humanitaria al enclave, según reportes de agencias internacionales.

De acuerdo con el mandatario, aún falta recuperar el cuerpo de un rehén fallecido durante los ataques del 7 de octubre de 2023, cuyo hallazgo se ha dificultado por la devastación derivada de la ofensiva israelí.

Equipos de emergencia trabajan en las ruinas del Palacio Basha, en Daraj, en Gaza. ı Foto: Reuters

Al respecto, Netanyahu detalló que la siguiente etapa busca avanzar hacia el “desarme de Hamás y la desmilitarización de Gaza”, mientras que una tercera fase se enfocaría en la “desradicalización” del territorio. Insistió en que el grupo palestino “debe ser desmantelado”, postura que ha sostenido desde el inicio de la guerra.

A propósito, señaló que Israel ha enfrentado una “guerra justa” en varios frentes contra fuerzas que calificó como hostiles y vinculadas a Irán.

Palestinos caminan frente a las ruinas del Castillo de Barquq, en Gaza. ı Foto: Reuters

Por otro lado, el jefe de Gobierno informó que se reunirá con el presidente estadounidense, Donald Trump, a finales de este mes para discutir la ejecución de las siguientes fases del plan propuesto por Washington.

Según medios internacionales, las negociaciones incluyen mecanismos para poner fin al control de Hamás en Gaza, la liberación de rehenes restantes y la creación de un gobierno provisional de carácter tecnocrático, supervisado por una junta internacional y respaldado por una fuerza de seguridad multinacional.

Militantes de Hamás llevan a cabo un intercambio de rehenes con integrantes de la Cruz Roja. ı Foto: Reuters

Asimismo, Netanyahu destacó que desde la tregua establecida el 10 de octubre la violencia ha disminuido, aunque no se ha detenido por completo. A partir de ese acuerdo, Hamás entregó a 20 rehenes vivos y 27 cuerpos a cambio de cerca de dos mil palestinos detenidos.

Durante la conferencia conjunta en Jerusalén, el canciller alemán, Friedrich Merz, sostuvo que no existen “condiciones previsibles” para reconocer un Estado palestino y que la prioridad debe centrarse en implementar el plan para Gaza respaldado por Estados Unidos. Añadió que Palestina no reúne los requisitos para constituirse como Estado independiente y que lo más urgente es el desarme total de Hamás, de acuerdo con la agencia DPA.

Palestinos se congregan para celebrar una boda de 54 parejas, entre las ruinas, en el sur de Gaza. ı Foto: Reuters

Finalmente, Merz descartó extender una invitación oficial a Netanyahu debido a la orden de arresto emitida en 2024 por el Tribunal Penal Internacional, que obligaría a Alemania a detenerlo en caso de que ingresara al país.

Con información de Reuters y Europa Press.

am