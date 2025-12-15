Ataque terrorista contra festejo judío deja 16 muertos en la “segura” Australia

Australia vivió una de sus jornadas más oscuras en casi tres décadas tras el ataque armado ocurrido la tarde del domingo en las inmediaciones de la playa de Bondi, en el este de Sídney. El atentado dejó un saldo de al menos 16 personas fallecidas, entre ellas una niña de 10 años, y 40 heridas, incluidos cuatro menores, durante una celebración por el inicio de la festividad judía de Janucá. Las autoridades confirmaron que se trató de un acto terrorista dirigido deliberadamente contra la comunidad judía, lo que provocó conmoción nacional, condena internacional y un replanteamiento de las medidas de seguridad y control de armas.

El Dato: Ahmed al Ahmed, de 43 años, fue visto en un video viral desarmando a un hombre durante el tiroteo en la playa australiana y es aclamado como un héroe que salvó vidas.

El ataque ocurrió alrededor de las 18:40 horas locales, cuando dos hombres armados con rifles abrieron fuego contra la multitud congregada en el parque Archer, contiguo a la playa de Bondi, uno de los sitios turísticos más concurridos del país. Cerca de mil personas participaban en el evento religioso cuando comenzaron los disparos, que se extendieron durante varios minutos y provocaron escenas de pánico. Cientos de asistentes huyeron hacia la arena, el mar y las calles aledañas en busca de refugio, mientras otros se escondían en comercios, viviendas y templos cercanos.

La policía de Nueva Gales del Sur respondió de inmediato al ataque y se produjo un intercambio de disparos. Dos agentes resultaron heridos y permanecen hospitalizados en condición grave pero estable. Uno de los agresores, un hombre de 50 años, murió en el lugar tras recibir disparos de la policía, mientras que el segundo, de 24 años, fue trasladado bajo custodia policial a un hospital, donde permanece en estado crítico pero estable, según el parte oficial difundido este lunes.

40 personas resultaron gravemente heridas en tiroteo

De acuerdo con las autoridades, 14 personas murieron en el sitio del ataque y otras dos fallecieron posteriormente en hospitales, incluida la menor de 10 años y un hombre de 40. Las edades de las víctimas oscilan entre los 10 y los 87 años. Cinco de los heridos continúan en estado crítico.

Asimismo, en un video se ve como un transeúnte desarmó a un hombre durante el tiroteo y fue aclamado como un héroe que salvó vidas, de acuerdo con el primer ministro. Por su parte, el comisionado de la Policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, confirmó que los presuntos responsables del ataque eran padre e hijo y que las autoridades descartan la participación de un tercer tirador. El hombre de 50 años contaba con licencia para portar armas de fuego desde hace aproximadamente 10 años y tenía registradas seis armas, todas ellas incautadas para análisis balístico y forense.

“A las 21:36 de esta noche declaré formalmente este hecho como un incidente terrorista”, afirmó Lanyon en conferencia de prensa ayer en la noche, al explicar que se activaron facultades especiales para garantizar que no exista ninguna amenaza adicional contra la población. El jefe policial detalló que en el lugar del ataque también fueron hallados dos dispositivos explosivos de fabricación básica, los cuales fueron neutralizados sin causar daños adicionales.

Las investigaciones revelaron que ambos hombres se alojaban en una vivienda del suburbio de Campsie y que el agresor más joven era conocido por los servicios de seguridad, aunque no existían indicios previos de un ataque planificado. La policía subrayó que las pesquisas continúan y pidió colaboración ciudadana para reconstruir minuto a minuto lo ocurrido en uno de los espacios públicos más emblemáticos de Australia.

El Tip: Varios países musulmanes condenaron el mortal ataque armado en Bondi Beach, que tuvo como objetivo a la comunidad judía en el primer día de Janucá.

Los equipos de emergencia transportan a una persona en camilla tras el tiroteo, ayer. ı Foto: AP

CONDENA POLÍTICA. El primer ministro australiano, Anthony Albanese, calificó el atentado como un golpe directo al corazón del país y a sus valores democráticos. “Un ataque contra los australianos judíos es un ataque contra todos los australianos”, afirmó tras convocar de urgencia al Comité Nacional de Seguridad. El mandatario sostuvo que el Gobierno empleará todos los recursos necesarios para proteger a la comunidad judía y combatir el antisemitismo en todas sus formas.

Albanese lamentó que la playa de Bondi, tradicionalmente asociada con la convivencia, la alegría y las celebraciones familiares, haya quedado marcada para siempre por la violencia. “Lo que vimos fue un acto de pura maldad, un acto de antisemitismo, un acto de terrorismo en nuestras costas”, señaló.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, condenó el atentado y dijo que había advertido a su homólogo australiano que el apoyo del país al Estado palestino alimentaría el antisemitismo. Agregó que en agosto le dijo en una carta que las políticas del gobierno australiano promovían y alentaban el antisemitismo en el país.

En tanto, el primer ministro del estado de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, coincidió en que el país enfrenta un momento de duelo y reflexión. “No hay tolerancia para el racismo ni el odio judío en ninguna parte de Nueva Gales del Sur ni en Australia”, sostuvo, al advertir que se enviará un mensaje “claro e inequívoco” contra el antisemitismo. Minns instó a la población a donar sangre y anticipó que una revisión del sistema de licencias de armas se llevará a cabo.

El atentado de Bondi es el tiroteo más mortífero ocurrido en Australia en casi 30 años, desde la masacre de Port Arthur, en Tasmania, en 1996, que dejó 35 muertos y marcó un antes y un después en la legislación australiana sobre armas de fuego. Aunque aquel episodio no fue catalogado terrorista, derivó en un endurecimiento histórico de las leyes de control de armas, más estrictas del mundo.

Mientras que el rey Carlos III expresó estar “horrorizado y profundamente entristecido” por el ataque, mientras que el secretario general de la ONU, António Guterres, manifestó su solidaridad con la comunidad judía mundial. Estados Unidos condenó enérgicamente el atentado y varios países anunciaron el refuerzo de la seguridad en sitios judíos.

Organizaciones comunitarias confirmaron que entre las víctimas se encontraba un rabino asistente que participaba en la organización del evento de Janucá. Israel informó la muerte de al menos un ciudadano israelí y pidió al Gobierno australiano redoblar esfuerzos para combatir los crímenes de odio. Las autoridades incrementaron la presencia policial.