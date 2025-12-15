Réplica de Estatua de la Libertad se cae por fuertes vientos en Brasil | VIDEO

Una intensa tormenta acompañada de fuertes vientos provocó la caída de una estatua inspirada en la Estatua de la Libertad en el sur de Brasil, un hecho que sorprendió a habitantes de la región y se volvió viral en redes sociales.

El incidente ocurrió en el área metropolitana de Porto Alegre, donde una violenta ventisca afectó diversas zonas urbanas durante las últimas horas.

La escultura, conocida como Estátua da Havan, es una réplica emblemática que suele colocarse en el exterior de tiendas de la cadena comercial Havan. Su colapso fue captado en video por testigos y rápidamente compartido en plataformas digitales, donde generó asombro por la fuerza del fenómeno meteorológico.

Réplica de la estatua de la Libertad en Brasil ı Foto: Captura de pantalla.

Registraron vientos de más de 90 km/h

De acuerdo con información de la Defensa Civil de Brasil, durante la tormenta se registraron ráfagas de viento superiores a los 90 kilómetros por hora, intensidad suficiente para derribar la estructura, la cual tenía una altura aproximada de 24 metros. Las autoridades advirtieron que el sistema de lluvias y vientos continuaría afectando la región.

Como medida preventiva, residentes de Porto Alegre y zonas cercanas recibieron alertas en sus teléfonos celulares, en las que se advertía sobre las condiciones climáticas adversas, especialmente por las rachas de viento.

En otros videos difundidos en redes sociales se observa cómo la estatua cae dentro del estacionamiento alcanzando a rozar un automóvil que se encontraba estacionado cerca del lugar. A pesar de lo aparatoso del incidente, no se reportaron personas lesionadas, lo que evitó una tragedia mayor.

Hasta el momento, no se ha emitido un comunicado oficial por parte de autoridades locales o de la empresa responsable de la estatua.

Sin embargo, habitantes del municipio de Guaíba coinciden en que la intensidad del viento fue inusual y suficiente para provocar el colapso del monumento.

TEMPO | Vendaval que atingiu a Grande Porto Alegre derrubou estátua da Loja Havan em Guaíba (RS). pic.twitter.com/gpMauuSnSK — MetSul.com (@metsul) December 15, 2025

