Zelenski abre puerta a renunciar a la OTAN

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ofreció abandonar la aspiración de su país de integrarse a la OTAN, a cambio de garantías de seguridad occidentales jurídicamente vinculantes, similares al Artículo 5 del tratado Atlántico, previo a la reunión de más de cinco horas de conversaciones sostenidas ayer en Berlín con enviados del mandatario estadounidense Donald Trump, en un intento por avanzar hacia el fin de la guerra con Rusia.

Las negociaciones, encabezadas por el enviado especial Steve Witkoff y el yerno de Trump, Jared Kushner, se reanudarán este lunes. Por su parte, Witkoff aseguró que se lograron “avances importantes” tras debatir a fondo el plan de paz de 20 puntos, así como asuntos económicos. El asesor presidencial ucraniano, Dmytro Lytvyn, confirmó que las pláticas concluyeron con el acuerdo de retomarse al día siguiente y que se analizan distintos borradores.

Moscú ha exigido de forma reiterada que Kiev abandone formalmente sus ambiciones de integrarse a la OTAN y retire tropas del Donbás. Mientras tanto, Zelenski reiteró que un alto al fuego en las actuales líneas del frente sería la opción más justa, aunque advirtió que aún persisten diferencias clave sobre el territorio y la seguridad.