Piden a judíos no celebrar Janucá en sitios públicos; temen más ataques

Personas se reúnen para honrar a las víctimas del tiroteo durante una festividad de Janucá en Bondi Beach, ayer.

La oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, emitió una recomendación formal dirigida a los ciudadanos que residen o se encuentran en el extranjero para que eviten acudir a celebraciones multitudinarias de la festividad judía de Janucá que no cuenten con esquemas sólidos de seguridad. La advertencia surge tras el tiroteo ocurrido el domingo en la playa de Bondi, en Sídney, que las autoridades australianas calificaron como un ataque terrorista dirigido contra dicha comunidad.

En una nota oficial, el gobierno israelí alertó sobre el riesgo de ataques por imitación, al considerar que hechos recientes pueden convertirse en detonantes para nuevos episodios de violencia. “Incidentes pasados justifican la preocupación ante posibles imitaciones por parte de simpatizantes terroristas que podrían actuar inspirados por el evento”, señala el comunicado difundido por la oficina del primer ministro.

El Dato: La ONU pidió que el atentado no sea utilizado para fomentar más odio. Volker Türk, calificó el hecho como “atroz” y dijo que el “antisemitismo es real y es aberrante”.

Las recomendaciones incluyen evitar actos religiosos o comunitarios sin vigilancia adecuada, extremar precauciones en sinagogas y mantener un alto nivel de alerta en zonas vinculadas con intereses judíos o israelíes. Asimismo, se instó a reportar de inmediato cualquier conducta u objeto sospechoso a las fuerzas de seguridad locales.

TE RECOMENDAMOS: Diálogo transatlántico impulsa salida EU afirma que la paz en Ucrania está más cerca

El mensaje de cautela coincidió con declaraciones públicas de Netanyahu durante un acto de Janucá celebrado en la Academia Nacional de Policía de Israel, donde sostuvo que la amenaza persiste más allá del ataque en Australia. “Sabemos que habrá más ataques. El lugar más seguro para el pueblo judío en el mundo es allí donde el gobierno, el ejército y las fuerzas de seguridad lo defenderán; esto es, en el Estado de Israel”, afirmó .

Mientras tanto, en Moscú, el Gran Rabino de Rusia, Berel Lazar, anunció la cancelación de la celebración pública de Janucá en la capital. Se trata de la primera suspensión desde 1991, año de la disolución de la Unión Soviética, de acuerdo con información difundida por la agencia Interfax. La decisión fue atribuida directamente al clima de inseguridad generado tras los hechos de Sídney.

10 minutos duró el atentando terrorista en la playa Bondi

TENSIÓN POLÍTICA. Asimismo, Australia inició un periodo de luto por las víctimas del ataque, que dejó al menos 15 personas muertas, con edades de entre 10 y 87 años, y más de 40 heridas. La Policía de Nueva Gales del Sur informó que el atentado fue perpetrado por un padre y su hijo, identificados por medios locales como Sajid Akram, de 50 años, y Naveed Akram, de 24. El primero murió abatido por la policía en el lugar, mientras que el segundo permanece hospitalizado en estado crítico.

Las investigaciones preliminares indican que ambos agresores actuaron motivados por una ideología extremista y que no formaban parte de una célula terrorista más amplia. Según información revisada por ABC News, los sospechosos habrían jurado lealtad al grupo Estado Islámico, y el hijo había sido investigado en 2019 por posibles vínculos con una célula con sede en Sídney. En la escena del crimen se hallaron cuatro armas de fuego y tres dispositivos explosivos improvisados, además de otras dos armas localizadas en registros domiciliarios posteriores.

A su vez, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, calificó la masacre como “un día oscuro en la historia de Australia” y convocó a la unidad nacional. En un mensaje dirigido a la población, llamó a colocar una vela en las ventanas como símbolo de solidaridad con la comunidad judía y de rechazo a la violencia. “Lo que vimos fue un acto de pura maldad, un acto de antisemitismo, un acto de terrorismo”, declaró tras rendir homenaje a las víctimas.

El Tip: INCIDENTES antisemitas se han desarrollado en Australia en los últimos 16 meses, por lo que es de máxima prioridad para el país.

Las declaraciones de Netanyahu, quien vinculó el ataque con la postura de Canberra respecto al reconocimiento del Estado palestino, fueron rechazadas por Albanese. En entrevista con ABC News, el mandatario australiano descartó que esa decisión haya alimentado el antisemitismo y defendió la solución de dos Estados como vía para avanzar en Oriente Próximo. “La gran mayoría del mundo reconoce que la forma de avanzar es sacar adelante la solución de dos Estados”, sostuvo, al tiempo que subrayó que su responsabilidad es “unir a la nación” frente a intentos de división.

El ataque reavivó el debate interno sobre las leyes de armas en Australia, pese a que el país cuenta con algunas de las restricciones más severas del mundo. El Gabinete Nacional acordó acelerar la creación de un Registro Nacional de Armas de Fuego, limitar la cantidad de armas que puede poseer una persona, revisar licencias de duración indefinida y restringir ciertos tipos de armamento y modificaciones. Albanese señaló que “las circunstancias de las personas pueden cambiar”.