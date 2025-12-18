Se estrella jet privado de Greg Biffle en Carolina del Norte | VIDEO

Un jet privado Cessna C550, propiedad del expiloto de NASCAR Greg Biffle, se estrelló mientras aterrizaba en el Aeropuerto Regional de Statesville, en Carolina del Norte, luego de intentar regresar tras despegar, se reportó el mediodía de este jueves.

Hasta el momento no se ha confirmado el número de pasajeros a bordo, aunque se especula que el accidente habría dejado más de cuatro personas fallecidas.

La FAA y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte ya investigan el incidente.

Greg Biffle es conocido por haber realizado cientos de misiones de rescate en helicóptero en el oeste de Carolina del Norte tras el paso del huracán Helene, en 2024.

La aeronave se accidentó alrededor de las 10:15 horas de este jueves, por causas que aún se investigan; autoridades informaron que tenía previsto volar más tarde desde Sarasota, Florida, al Aeropuerto Internacional Treasure Cay en las Bahamas antes de regresar a Fort Lauderdale, Florida, y luego a Statesville por la tarde.

No se ha precisado cuántas personas viajaban a bordo ni confirmado si Greg Biffle se encontraba a bordo en el momento del accidente.

