EU libera VIDEO de segundo buque incautado por ‘bloqueo’ a Venezuela

Estados Unidos dio más detalles sobre el petrolero que incautó frente a costas venezolanas, lo cual anteriormente solo había sido reportado de manera extraoficial por agencias internacionales, mediante declaraciones de funcionarios anónimos.

Fue la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien confirmó que Estados Unidos interceptó e incautó el petrolero, lo cual anunció mediante un video que publicó en sus redes sociales.

In a pre-dawn action early this morning on Dec. 20, the US Coast Guard with the support of the Department of War apprehended an oil tanker that was last docked in Venezuela.



The United States will continue to pursue the illicit movement of sanctioned oil that is used to fund… pic.twitter.com/nSZ4mi6axc — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) December 20, 2025

“En una operación realizada esta madrugada, 20 de diciembre, antes del amanecer, la Guardia Costera de los Estados Unidos, con el apoyo del Departamento de Guerra, detuvo a un petrolero que había atracado por última vez en Venezuela”, escribió Noem.

“Los Estados Unidos seguirán persiguiendo el movimiento ilícito de petróleo sancionado que se utiliza para financiar el narcoterrorismo en la región. Los encontraremos y los detendremos”, abundó.

La secretaria estadounidense agradeció a la Guardia Costera y al Departamento de Guerra por su actuación en esta incautación.

🇺🇸🇻🇪 | AHORA: El buque incautado por EE.UU. frente a las costas de Venezuela es un superpetrolero con bandera panameña y de propiedad china. — Alerta News 24 (@AlertaNews24) December 20, 2025

Más temprano, Reuters informó que, de acuerdo con información exclusiva proporcionada por funcionarios de la Casa Blanca que hablaron bajo condición de anonimato, se había interceptado un buque en aguas internacionales.

Los funcionarios se limitaron a informar que fue una operación encabezada por la Guardia Costera de EU, sin dar más detalles de la acción o de la procedencia del buque.

De acuerdo con información recabada por el medio Alerta News —que tampoco ha sido confirmada por autoridades—, el buque sería un superpetrolero con bandera panameña y de propiedad china.

Extraoficialmente, se reportó que el buque no contaba con ninguna sanción por parte del Departamento del Tesoro estadounidense, lo cual implicaría una violación al “bloqueo” impuesto por el presidente Donald Trump.

Días atrás, el mandatario anunció un “bloqueo” a todos los buques sancionados que transiten desde y hacia Venezuela, movimiento que coincide con una escalada de tensiones entre los países norteamericano y sudamericano.

