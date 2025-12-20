EU intercepta otro buque frente a costas venezolanas, según funcionarios

Estados Unidos habría interceptado e incautado otro buque en aguas internacionales frente a las costas de Venezuela, según reportaron funcionarios que hablaron bajo condición de anonimato a la agencia Reuters.

De acuerdo con el citado medio, tres funcionarios aseguraron que Estados Unidos interceptó e incautó un buque en aguas venezolanas, aunque no dieron detalles exactos sobre la ubicación.

Un petrolero navega por el lago de Maracaibo, Venezuela, en foto de archivo. ı Foto: Reuters

No obstante, aclararon que en esta operación fue encabezada por la Guardia Costera de Estados Unidos. Sin embargo, según Reuters, ni ésta ni el Pentágono respondieron a una solicitud de comentarios.

Asimismo, la agencia solicitó declaraciones al Ministerio de Petróleo de Venezuela y a la petrolera estatal PDVSA, los cuales, aseguró, tampoco respondieron.

Milicianos venezolanos se alistan ante una posible intervención norteamericana. ı Foto: Reuters

De confirmarse la incautación de este buque, Estados Unidos estará haciendo efectivo el “bloqueo” que decretó el presidente de este país, Donald Trump, a petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela.

En cumplimiento de dicha orden, Estados Unidos se apoderó de un petrolero la semana pasada, que navegaba frente a las costas de Venezuela. Desde esta incautación, las exportaciones de crudo venezolano disminuyeron drásticamente, según un recuento de Reuters.

Donald Trump, presidente de EU. ı Foto: AP

Según datos de la misma agencia, de los más de 70 petroleros en aguas venezolanas, alrededor de 38 están bajo sanciones del Tesoro estadounidense, lo que refleja la magnitud de la medida impuesta por Trump.

Además, el “bloqueo” anunciado por el mandatario estadounidense ocurre en medio de fuerte tensión entre Estados Unidos y Venezuela, con un recrudecimiento de las advertencias de la Casa Blanca, así como de la retórica de Nicolás Maduro, presidente del segundo, sobre una posible intervención militar en la nación sudamericana.

Washington ha aumentado la presencia militar en la región cercana a Venezuela y ha lanzado más de dos docenas de ataques militares contra buques en el Océano Pacífico, los cuales han resultado en la muerte de al menos 100 personas.

