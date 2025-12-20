Trump no descarta iniciar una guerra con Venezuela 

El presidente Donald Trump habla ayer durante un evento en la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no descarta la posibilidad de una guerra con Venezuela y se negó a confirmar si el objetivo final de su estrategia con ese país es derrocar al mandatario Nicolás Maduro.

“No lo descarto, no”, declaró el mandatario en una entrevista con NBC News realizada el jueves, pero publicada este viernes, en la que inicialmente dijo “No hablo de eso”, en relación con sus acciones contra Venezuela.

También se negó a decir si derrocar al presidente Maduro era su objetivo final, pero afirmó: “Él sabe exactamente lo que quiero. Él lo sabe más que nadie”.

El Tip: El presidente Trump culpó esta semana a Venezuela de robar “petróleo, tierras y otros activos” estadounidenses, por lo que demandó que “se los devuelva”.

En su entrevista el mandatario confirmó que habrá más incautaciones de petroleros. Al preguntársele un cronograma, Trump respondió: “Depende. Si son tan insensatos como para seguir navegando, regresarán a uno de nuestros puertos”.

El martes, Trump anunció que ordenaría un “bloqueo total y completo” de los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela. Estados Unidos incautó un petrolero frente a las costas del país la semana pasada.

En ese contexto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, evitó responder si el gobierno de Trump busca sacar a Maduro del poder y afirmó que la estrategia es proteger “los intereses” estadounidenses.

Estados Unidos impuso este viernes sanciones a familiares y allegados del presidente ‌de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, mientras Washington aumenta la presión sobre el mandatario del país sudamericano.

En ese contexto, el Departamento del Tesoro impuso sanciones a siete personas que, según afirmó, estaban vinculadas a Maduro y su esposa, Cilia Flores, mientras que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, los acusó de “apoyar el narcoestado rebelde”.

“No permitiremos que ‌Venezuela siga inundando nuestra nación con drogas mortales. Maduro y sus cómplices criminales amenazan la paz y la estabilidad”, declaró Bessent en un comunicado.