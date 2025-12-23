ICE recurre a Santa Claus para incentivar la autodeportación de migrantes

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) publicó esta semana un video con temática navideña en el que aparece Santa Claus actuando como agente de inmigración, con el objetivo de motivar a personas indocumentadas a abandonar el país de manera voluntaria antes del 31 de diciembre de 2025.

El clip, que fue compartido en la cuenta oficial de ICE mediante redes sociales, muestra una representación generada con inteligencia artificial de Santa Claus vestido con un uniforme marcado con el logo de la agencia, realizando acciones relacionadas con la aplicación de la ley migratoria: detenciones en la vía pública, procesos administrativos y la supervisión de migrantes mientras suben a un avión rotulado como “ICE Air”.

AVOID ICE AIR AND SANTA’S NAUGHTY LIST!



Self-deport today with the CBP Home app, earn $3,000 and spend Christmas at home with loved ones.



Holiday incentive is valid through the end of 2025. pic.twitter.com/v80QAaKquD — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) December 22, 2025

Acompañando las imágenes, la publicación incluye el siguiente mensaje en inglés:

“AVOID ICE AIR AND SANTA’S NAUGHTY LIST! Self-deport today with the CBP Home app, earn $3,000 and spend Christmas at home with loved ones. Holiday incentive is valid through the end of 2025.”

Este mensaje fue interpretado por medios internacionales como título de la campaña, instando a los inmigrantes a “evitar la lista de los traviesos de Santa” y a usar la aplicación CBP Home para gestionar su salida voluntaria.

La estrategia de comunicación forma parte de un programa de incentivos económicos promovido por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS). Bajo este esquema, las personas que opten por la autodeportación voluntaria —registrándose y tramitando su salida a través de la aplicación CBP Home— pueden recibir hasta 3 000 dólares y un boleto de avión pagado a su país de origen.

Este monto representa un aumento respecto a un bono inicial de 1 000 dólares ofrecido en meses anteriores, como parte de la campaña denominada “Home for the Holidays” (Casa para las fiestas). El gobierno estadounidense aseguró que el incentivo está vigente únicamente hasta el final de 2025, y busca promover la salida voluntaria como alternativa a procedimientos de detención y deportación forzosa.

La medida se inscribe en una política migratoria más amplia del gobierno federal que prioriza la autodeportación sobre acciones de detención. Según datos oficiales difundidos en medios, aproximadamente 1.9 millones de migrantes indocumentados han optado por la salida voluntaria desde el inicio de la administración actual en 2025.

