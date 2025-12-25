Padre pide frenar repatriación de menor fallecido tras accidente aéreo en Texas

El padre del niño de dos años que perdió la vida tras el desplome de una aeronave en Galveston, Texas, solicitó que la repatriación del cuerpo del menor se detenga de manera temporal, hasta que su esposa, quien sobrevivió al accidente, sea dada de alta del hospital.

Edward Ramírez Franco explicó que su petición busca que la familia pueda regresar junta a México, una vez que su esposa se encuentre en condiciones médicas estables, y así enfrentar unidos el duelo por la muerte de su hijo.

El padre del menor recibió una visa humanitaria que le permitirá viajar a Estados Unidos para realizar los trámites correspondientes, así como reunirse con su esposa, quien permanece hospitalizada debido a las lesiones que sufrió en el siniestro.

TE RECOMENDAMOS: Embajada bajo vigilancia Perú refuerza seguridad en embajada de México que alberga a ex ministra Betssy Chávez

El accidente ocurrió cuando el menor y su madre eran trasladados en una misión médica hacia Estados Unidos para que el menor recibiera atención especializada por quemaduras. La aeronave, operada por la Secretaría de Marina, se desplomó en inmediaciones de Galveston, dejando varios fallecidos, entre ellos el pequeño Federico, personal naval y un médico que formaba parte del equipo.

Según diversos medios de comunicación Ramírez Franco señaló que no pretende retrasar procesos oficiales, sino evitar que su familia se separe en un momento tan complicado, por lo que pidió comprensión a las autoridades para esperar a que su esposa pueda viajar.

En Escárcega, Campeche, lugar de origen de la familia, vecinos y comerciantes han mostrado su solidaridad mediante colectas y mensajes de apoyo para ayudar a cubrir los gastos derivados del traslado y los trámites funerarios.

Por otro lado, según un reporte publicado mediante redes sociales por Univision Houston, el padre del menor de dos años que falleció en el accidente aéreo ocurrido en Galveston llegó desde México a Houston para reunirse con su esposa, quien permanece hospitalizada.

De acuerdo con la actualización difundida este 25 de diciembre, la mujer se encuentra estable, aunque será sometida a una cirugía en las próximas horas. El padre del menor agradeció las muestras de cariño y las oraciones que la comunidad ha brindado a su familia en estos momentos difíciles.

En cuanto a la repatriación de las víctimas, hasta el día de ayer autoridades mexicanas mantenían previsto el traslado de los cuerpos de los seis cuerpos a México; sin embargo, no se ha confirmado si el procedimiento continúa programado para este día.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL