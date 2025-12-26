Zelenski, abierto a desmilitarizar la zona del Donbás

Una anciana mira por su ventana, mientras un dron ruso ataca su edificio, el 23 de diciembre.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, planteó la posibilidad de retirar tropas del corazón industrial del este del país como parte de un acuerdo integral para poner fin a la guerra con Rusia, siempre y cuando Moscú haga lo mismo y la región se transforme en una zona desmilitarizada bajo supervisión de fuerzas internacionales. La propuesta, presentada en el marco de negociaciones recientes con Estados Unidos, abre un nuevo frente de discusión sobre el futuro del Donbás, uno de los territorios más disputados desde el inicio de la invasión rusa hace casi cuatro años.

El Dato: En el proyecto de la central nuclear de Zaporiyia, EU propuso crear un consorcio con Ucrania y Rusia, en el que cada parte tendría la misma participación.

Zelenski explicó que esta iniciativa forma parte del plan general de 20 puntos elaborado por negociadores ucranianos y estadounidenses durante reuniones celebradas en Florida en los últimos días. El mandatario reconoció que muchos detalles siguen en discusión, pero sostuvo que se ha avanzado en acercar posiciones. No obstante, subrayó que la cuestión territorial, en particular el control del Donbás, es el tema más complejo del diálogo. “Determinar el control de la región del Donbás es el punto más difícil”, afirmó el mandatario ucraniano.

La región del Donbás, integrada por las provincias de Donetsk y Luhansk, ha sido durante años un foco central del conflicto. Rusia controla la mayor parte de Luhansk y alrededor del 70 por ciento de Donetsk, mientras que Moscú insiste en que Ucrania debe renunciar también a los territorios que aún mantiene bajo su control, una exigencia que Kiev ha rechazado de manera reiterada.

39 ucranianos resultaron heridos por ataques de Moscú

En este contexto, Zelenski reveló que Estados Unidos propuso la creación de una “zona económica libre” en el Donbás, que, de acuerdo con la postura ucraniana, debería estar desmilitarizada. El presidente admitió que todavía no están claras las implicaciones de esa idea para la gobernanza y el desarrollo de la región, pero la presentó como una posible vía para destrabar un conflicto enquistado. “Pero hemos acercado significativamente la mayoría de las posturas”, aseguró. “En principio, el resto del consenso en este acuerdo se ha alcanzado entre nosotros y ellos”.

DONBÁS Y ZAPORIYIA. La conversión del Donbás en una zona desmilitarizada implicaría negociaciones particularmente delicadas sobre el repliegue de las tropas y la ubicación de las fuerzas internacionales encargadas de vigilar el cumplimiento del acuerdo. Zelenski sostuvo que estos aspectos deberán abordarse directamente entre líderes y remarcó que cualquier plan de paz deberá someterse a referéndum, como condición indispensable para su legitimidad interna.

70 por ciento de Donetsk ha capturado Rusia

Un esquema similar fue propuesto para la zona circundante a la central nuclear de Zaporiyia, la mayor de Europa, actualmente bajo control ruso. De acuerdo con Zelenski, Estados Unidos planteó la creación de un consorcio conjunto con Ucrania y Rusia, en el que cada parte tendría una participación del 33 por ciento. El presidente ucraniano consideró esa opción poco viable y expuso una contrapropuesta basada en una empresa conjunta entre Ucrania y Estados Unidos, en la que Washington podría decidir cómo distribuir su parte, incluso otorgando una fracción a Rusia.

El mandatario cuestionó abiertamente la lógica de un control compartido con Moscú tras años de guerra. “¿Cómo es posible que después de todo esto haya comercio conjunto con los rusos?”, preguntó, al calificar el plan original como “no del todo realista”. Añadió que reactivar la planta de Zaporiyia requerirá inversiones multimillonarias, incluida la restauración de la presa adyacente, severamente dañada durante el conflicto.

Zelenski también reveló que Ucrania propuso convertir la ciudad ocupada de Energodar, la más cercana a la central nuclear, en una zona económica libre y desmilitarizada. Sin embargo, reconoció que tras 15 horas de discusiones con representantes estadounidenses no se alcanzó un acuerdo sobre este punto.

También dijo que mantuvo conversaciones recientes con el enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff, así como con Jared Kushner. El mandatario describió el intercambio como productivo y centrado en ideas para acercar una “paz real”. “Fue una conversación muy buena: discutimos muchos detalles y buenas ideas”, dijo en Telegram. En otra declaración, añadió: “Estamos trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana”.

El Tip: La planta nuclear sería operada por Ucrania, EU y Rusia, y que cada parte controle una participación del 33% en la empresa.

POSTURA RUSA. Por su parte, Moscú señaló que Rusia analizará los documentos presentados por su enviado Kirill Dmitriev, quien se reunió con representantes estadounidenses en Florida. No ofreció más detalles sobre la postura rusa.

Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia afirmó ver un progreso “lento pero constante” en las conversaciones con Estados Unidos, aunque sugirió que potencias de Europa occidental intentan obstaculizar el proceso.

Pese a estos contactos, la violencia no se ha detenido. En los días previos y durante la Navidad, Rusia y Ucrania intercambiaron cientos de ataques con drones y misiles de largo alcance. Zelenski denunció que los bombardeos rusos continuaron incluso en Nochebuena y Navidad, afectando infraestructura energética y zonas residenciales. “Desafortunadamente, ni siquiera en Nochebuena ni durante la noche de Navidad, el ejército ruso detuvo sus brutales ataques contra Ucrania”, escribió en X.

Los ataques dejaron al menos siete personas muertas y decenas de heridos en distintas regiones ucranianas, además de provocar apagones en Chernihiv, Sumy, Jarkov, Dnipropetrovsk y Odesa, según el operador estatal de electricidad Ukrenergo. Las autoridades locales reportaron daños a edificios residenciales, instalaciones industriales y puertos, mientras se aplicaron restricciones al consumo eléctrico en todo el país.

Rusia, por su parte, informó que defensas aéreas derribaron decenas de drones ucranianos, incluidos algunos en la región de Moscú.