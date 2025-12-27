‘Exitosa’ operación en frontera sur ha disminuido delincuencia en EU: Trump

Trump asegura que operación en frontera sur de EU ha disminuido la delincuencia en su país.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la inseguridad en su país ha disminuido a “sus niveles más bajos jamás registrados”, lo cual atribuyó en parte a la “exitosa” operación de seguridad que ha desplegado en la frontera con México.

A través de publicaciones en su red social Truth, el mandatario estadounidense se refirió a los logros que, aseguró, se han alcanzado durante los primeros 11 meses de su segundo mandato en la Casa Blanca.

El presidente de EU, Donald Trump. ı Foto: AP

Entre ellos, se refirió al reforzamiento de la seguridad en la frontera sur del país, lo cual, aseguró, ha derivado en una disminución de la delincuencia.

“La delincuencia en Estados Unidos se encuentra en sus niveles más bajos jamás registrados. Gran parte de ello se debe a la operación fronteriza más exitosa de la historia en la frontera sur”, escribió el presidente de EU.

En el mismo sentido, Donald Trump se refirió a los aranceles que ha impuesto a diferentes países, los cuales, reiteró, han contribuido a fortalecer la economía de su nación.

“Los aranceles están generando una GRAN RIQUEZA y una seguridad nacional sin precedentes para los Estados Unidos. El déficit comercial se ha reducido en un 60 por ciento, algo totalmente inédito. El PIB es del 4.3 por ciento y sigue subiendo. ¡No hay inflación!”, escribió Trump.

En el mismo sentido, Trump aseguró que “hoy en día hay más personas trabajando en Estados Unidos que nunca antes”, y remarcó que “volvemos a ser un país respetado”.

El 20 de enero, Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos, para cumplir un segundo periodo al frente de la Casa Blanca, después de hacer lo propio de 2016 a 2020, cuando fue derrotado por Joe Biden, en un proceso que el republicano calificó de fraudulento.

Agentes del ICE repelen manifestación en el Este de Chicago, el 14 de octubre. ı Foto: AP

Desde el inicio de su segundo periodo presidencial, Trump inició una fuerte campaña en contra de la migración ilegal en su país, a través de la militarización de la frontera, la cancelación de la aplicación CBP One para solicitar asilo y la aprobación de la Ley Laken Riley, para facilitar la deportación de migrantes.

Bajo este contexto, se fortaleció la presencia en las calles del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), la cual ha llevado a cabo redadas masivas de deportación, en jornadas que han sido calificadas de “intimidatorias”.

