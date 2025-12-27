EU endurece controles para extranjeros

Pasajeros de un avión pasan por una revisión en el aeropuerto de Newark, Nueva Jersey, en diciembre de 2024.

Desde este viernes autoridades estadounidenses empezaron a tomar fotografías de todos los extranjeros y a recopilar los datos biométricos de algunos de ellos que entren y salgan del país por aire, tierra o mar, tras la entrada en vigor de una nueva regla del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

La normativa, anunciada el pasado octubre, permite al DHS recolectar los datos biométricos, como las huellas dactilares y aspectos faciales de los extranjeros en los aeropuertos, puntos terrestres y puertos marítimos cuando abandonen el país.

También permite emplear el reconocimiento facial en menores de 14 años y personas mayores de 79 años, dos grupos que se encontraban exentos hasta esta fecha.

La nueva regla afecta a todos los que no tienen la ciudadanía, incluidos aquellos que posean una tarjeta de residencia permanente, residentes temporales, trabajadores temporales, menores de edad y adultos mayores.

El terrorismo, el uso fraudulento de documentos de viaje, la sobre estadía de los visitantes e información incorrecta o incompleta de los viajeros fueron las principales amenazas que citó el Gobierno para justificar la aplicación de la normativa.

“Este sistema ayudará a abordar las preocupaciones de seguridad nacional. También permitirá al DHS confirmar de manera más concreta la identidad de los extranjeros que estén buscando entrada o admisión a Estados Unidos, y verificar su salida de Estados Unidos”, expuso el DHS.

Además de esta directriz que endurecerá las normas fronterizas, el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, propuso el pasado 10 de diciembre que los turistas de 42 países, incluido España, deban entregar el historial de sus redes sociales de los últimos cinco años para ingresar en Estados Unidos.

Esta medida aplicaría a quienes ingresan a EU bajo el Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA, en inglés). Este programa cobija a turistas y viajeros de 42 países, entre ellos España, Reino Unido, Irlanda, Australia, Francia y Japón.