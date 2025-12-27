Va Zelenski a reunión con Trump; avance de plan de paz, de 90%

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, anunció ayer que el fin de semana se reunirá con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en Florida, y apuntó que antes de Año Nuevo se puede decidir “mucho”, en relación a los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra.

El mandatario dijo a periodistas que dialogarán sobre las garantías de seguridad para Ucrania, y que el plan de 20 puntos a discusión “está listo aproximadamente en un 90 por ciento”.

El Dato: La madrugada de este sábado, hora local, se reportó un “ataque masivo” con misiles en Kiev, la capital de Ucrania, por lo que se desplegó la defensa de la ciudad.

Además, refirió, se hablará sobre un “acuerdo económico”, pero señaló que no pudo confirmar “si se concretará algo al final” y que también planteará “cuestiones territoriales”.

Zelenski expresó que a Kiev “le gustaría que los europeos estuvieran involucrados”, pero duda de si será posible en tan poco tiempo.

“Debemos, sin duda, encontrar algún formato en el futuro cercano en el que no sólo estén presentes Ucrania y Estados Unidos, sino que Europa también esté representada”, manifestó.

Antes, en sus redes sociales, aseguró: “No malgastamos ni un solo día. Hemos acordado una reunión al más alto nivel con el presidente Trump, en un futuro cercano. Se puede decidir mucho antes del Año Nuevo”.

El medio Axios adelantó que el encuentro entre y Zelenski será este domingo, en la residencia del magnate en Florida. El anuncio de la reunión es el suceso más reciente de un extenso empeño diplomático encabezado por Washington para poner fin a la guerra de casi cuatro años entre Rusia y Ucrania, pero dichas iniciativas se han topado con exigencias de Moscú y Kiev profundamente opuestas entre sí.

Sin embargo, Trump pareció mandar un mensaje de moderación a Zelenski sobre sus expectativas, al señalar que no hay nada asegurado en las negociaciones hasta que él dé su visto bueno.

“Él (Zelenski) no tiene nada hasta que yo lo apruebe. Veremos con qué llega. Creo que saldrá bien con él. Creo que irá bien con (el presidente ruso Vladimir) Putin”, dijo Trump al medio estadounidense Politico.

En tanto, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo a periodistas ayer que el Gobierno ruso ya había estado en contacto con representantes de Washington desde que el enviado presidencial ruso, Kirill Dmitriev, se reunió recientemente con enviados estadounidenses en Florida. “Se acordó continuar el diálogo”, señaló.

Según el presidente ucraniano, los 20 puntos plantean un pacto de no agresión entre Rusia y Ucrania, que sería supervisado por un mecanismo de monitoreo y cimentado en una serie de garantías de seguridad, como un Ejército ucraniano con 800 mil efectivos y acuerdos vinculantes por los que EU y otros aliados se comprometerían a proporcionar una defensa equivalente al Artículo 5 de la OTAN.

Con respecto a la cuestión más espinosa, las cesiones territoriales que reclama Rusia, Zelenski reconoció que en estos momentos hay dos opciones sobre la mesa, de las que Kiev prefiere la primera, que pasaría por congelar la actual línea del frente.

La segunda pasaría por la creación de una o varias zonas económicas en la parte de la región de Donetsk que Ucrania todavía controla, pero que reclama Moscú, algo que, sin embargo, sólo se estudiaría una vez que Kiev haya recibido garantías de seguridad suficientes.

Zelenski dijo el martes que estaría dispuesto a retirar soldados del corazón industrial del este de Ucrania si Rusia también se retira y el área se convierte en una zona desmilitarizada, monitoreada por fuerzas internacionales.

Sin embargo, Moscú no ha dado indicios de que aceptará algún tipo de retirada de las tierras que ha capturado. De hecho, ha insistido en que Ucrania renuncie al territorio restante que aún mantiene en el Donbás, un ultimátum que Ucrania ha rechazado. Rusia ha capturado la mayor parte de Luhansk y aproximadamente 70 por ciento de Donetsk, las dos áreas que componen el Donbás.

Ven exitosa operación contra EI en Nigeria

Por Redacción

EL PRESIDENTE de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que los ataques aéreos lanzados la noche de Navidad contra campamentos del grupo yihadista Estado Islámico (EI) en Nigeria resultaron en la destrucción de sus bases operativas.

En entrevista para el medio Politico, dijo que el ataque estaba planeado para el 24 de diciembre, pero lo retrasó un día para “darles un regalo de Navidad (a los terroristas). No lo esperaban, pero los golpeamos fuerte. Cada campamento fue destruido”.

Añadió que la decisión de llevar a cabo estos bombardeos respondió a la necesidad de actuar ante lo que describió como una “amenaza existencial” para la población cristiana en el país africano, calificando la situación de “genocidio”.

En tanto, el ministro de Relaciones Exteriores de Nigeria, Yusuf Tuggar, dijo a la cadena CNN este viernes que habló con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, antes del ataque, y que el presidente de Nigeria, Bola Tinubu, dio la “autorización”.

Tras el ataque, Tuggar afirmó que el objetivo de Nigeria es “luchar contra el terrorismo, evitar que los terroristas sigan matando a nigerianos inocentes, sean musulmanes, cristianos, ateos o de cualquier religión”.