Diálogos Rusia - Ucrania están en ‘fase final’, tenemos lo necesario para un acuerdo: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que es optimista por la reunión que este domingo sostiene con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, para discutir una posible paz en el conflicto entre Rusia y Ucrania, pues, aseguró, “tenemos lo necesario para alcanzar un acuerdo”.

En diálogo con la prensa al exterior de su residencia de Mar-a-Lago, Florida, tras recibir a Zelenski, Trump aseguró que confiaba en que la reunión de este domingo saldría “muy bien”, y que se avanzaría en un acuerdo “bueno para todo el mundo”.

En este sentido, destacó que se llegó a esta negociación con “las hechuras de un acuerdo”, por lo que, aseguró, confía en que se está en “las fases finales de las negociaciones”.

“El tema es complejo pero no es tan complejo, y creo que vamos a sacarlo adelante. La reunión de hoy va a ir muy bien, porque este caballero [Volodímir Zelenski] ha trabajado muy duro y es un valiente”, dijo Trump a la prensa.

Sobre los temas que se discuten este domingo, Trump aseguró que hay “beneficios económicos muy importantes para Ucrania, mucha reconstrucción por hacer y mucha riqueza por obtener”.

Sin embargo, enfatizó que el principal deseo detrás de los diálogos es llegar a un fin definitivo al conflicto que en 2026 cumplirá cuatro años.

“Hay dos partes que tienen ganas de hacer la paz. [...] El pueblo de Ucrania quiere que acabe y el de Rusia también. Vamos a conseguir que acabe”, expresó Trump.

Antes de la reunión con Zelenski, Trump sostuvo una llamada telefónica con su homólogo ruso, Vladimir Putin, la cual calificó de “buena y productiva”.

Al respecto, el mandatario estadounidense fue cuestionado por la prensa sobre la voluntad de Putin de terminar el conflicto, ante lo cual Trump respondió: “Él verdaderamente tiene la intención”. Trump aseguró que volverá a hablar con Putin cuando termine su diálogo con Zelenski.

Finalmente, Trump pidió a la prensa retirarse para ingresar, junto con Zelenski, a la residencia en Mar-a-Lago. En la misma se encuentran funcionarios estadounidenses como el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Guerra, Pete Hegseth, entre otros.

