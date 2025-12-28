Trump sostiene llamada telefónica ‘muy productiva’ con Putin antes de su reunión con Zelenski

El presidente de Rusia, Vladimir Putin (izq.) y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump (der.), en Alaska.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que, horas antes de su reunión con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, sostuvo una llamada telefónica con el ruso Vladimir Putin.

A través de una breve publicación en la red social Truth, el mandatario estadounidense informó que la llamada con Putin fue “buena y muy productiva”, y que antecedió a la reunión que sostendrá con Zelenski a las 13:00 horas (Washington, 12:00 horas CDMX).

A propósito, Trump informó que la reunión con Zelenski estará abierta a la prensa.

“Acabo de tener una conversación telefónica muy positiva y productiva con el presidente Putin de Rusia antes de mi reunión, a la 1:00 p. m. de hoy, con el presidente Zelenskyy de Ucrania. La reunión tendrá lugar en el comedor principal de Mar-a-Lago. La prensa está invitada”, escribió Trump en Truth.

Durante la reunión, Trump y Zelenski esperan afinar detalles del plan de paz que propuso la Casa Blanca para el conflicto entre Rusia y Ucrania, que en 2026 cumplirá cuatro años.

Zelenski ha asegurado que llega a esta reunión con “líneas rojas”, es decir, con límites que no serán negociables, principalmente cuestiones territoriales. Sin embargo, afirmó que está abierto a las propuestas de Estados Unidos, quien es ahora uno de los principales mediadores en el conflicto.

“Debemos, sin duda, encontrar algún formato en el futuro cercano en el que no sólo estén presentes Ucrania y Estados Unidos, sino que Europa también esté representada”, expresó Zelenski, citado por agencias internacionales.

Mientras que el presidente ruso, Vladimir Putin, ha acusado que Zelenski, contrario a lo que ha declarado públicamente, “no tiene prisa alguna” en terminar con el conflicto ruso-ucraniano.

“Occidente ofrece a Ucrania condiciones favorables en materia de seguridad, reconstrucción del país y relaciones con Rusia, pero Kiev no quiere una solución pacífica”, dijo Putin, en declaraciones recuperadas por la agencia oficial TASS.

La llamada de este domingo marca la sexta comunicación telefónica anunciada públicamente entre Trump y Putin, donde los presidentes han abordado las condiciones para un alto el fuego encaminado a una paz en el conflicto.

El 15 de agosto, Trump y Putin se reunieron en Alaska donde mostraron sus inquietudes sobre el conflicto, si bien no se alcanzaron acuerdos definitivos.

