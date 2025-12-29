Trump ofrece garantías de seguridad a Ucrania, tras reunión; deben ser avaladas por Congreso

Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania (izq.), y Donald Trump, presidente de EU (der.), después de la reunión en Florida.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, informó que su homólogo estadounidense, Donald Trump, le ofreció garantías de seguridad frente a Rusia, con lo que se avanzaría a un fin al conflicto, si bien esto debe ser avalado por el Congreso de EU.

A través de una serie de publicaciones en redes sociales, Zelenski informó los resultados de la reunión que sostuvo el domingo con Trump en Mar-a-Lago, Florida, entre los cuales destacó, principalmente, el ofrecimiento de seguridad por parte de EU, que había solicitado desde hace tiempo para hacer frente a Rusia.

Zelenski destacó que Trump le ofreció garantías de seguridad “fuertes”, inicialmente por un periodo de 15 años. Enfatizó que estas garantías deberán ser avaladas por el Congreso de EU y por el Parlamento de Ucrania, con lo cual estos acuerdos contarán con fuerza legal.

“Quisiéramos que estas garantías duraran más… 30, 40 o 50 años”, abundó Zelenski.

En el mismo sentido, Zelenski informó que se acordó con Estados Unidos un plan de reconstrucción económica en el cual Washington contará con un rol protagónico. Explicó que empresas estadounidenses invertirán en la reconstrucción de Ucrania, además de que se impulsará un acuerdo de libre comercio entre ambos países.

El presidente ucraniano remarcó que esta no es la única ayuda económica que recibirá su país, pues otra parte vendrá de Europa. Ésta le entregará 100 mil millones de dólares procedentes de activos rusos congelados, pese a la negativa de Moscú de financiar cualquier reparación a su país rival.

Si termina la guerra, utilizaremos este dinero en reconstruir nuestro estado. Si tenemos que seguir luchando, utilizaremos el dinero para pagar por nuestra defensa Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania



A propósito de Europa, Volodimir Zelenski informó que otro de los puntos acordados con Estados Unidos fue la continuación de los diálogos entre las partes involucradas, esta vez contemplando también a representantes europeos, que habrían de llevarse a cabo en enero.

Incluso, enfatizó la posibilidad de una reunión que incluya a Rusia, en formatos aún por definir.

Finalmente, Zelenski se refirió al plan de paz de 20 puntos que presentó originalmente Estados Unidos, y dijo que, para aprobarse, es necesario celebrar un referéndum que refleje la voluntad del pueblo.

Es crucial que sea una expresión de la voluntad de la gente ucraniana, estamos hablando de millones de personas Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania



Sin embargo, remarcó que Rusia, con su negativa a un alto el fuego de 60 días, impide la celebración de este ejercicio democrático.

A propósito, Zelenski enfatizó la necesidad de continuar la presión diplomática sobre Rusia, y reiteró que su ejército no se retirará de la región de Donbás, pese a la fuerte resistencia de Moscú.

No es un secreto que Rusia desea nuestra retirada del Donbás [...] pero tenemos nuestra propia tierra, nuestra integridad territorial y nuestros propios intereses. Actuaremos de acuerdo a los intereses de Rusia Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania



