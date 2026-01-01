Hallan muerta a Camila Mendoza Olmos, jóven desaparecida en Texas

Camila Mendoza Olmos era una jóven mexicana de 19 años de edad que residía en el condado de Bexar, en Texas, y fue reportada como desaparecida desde la mañana del 24 de diciembre.

Por medio de redes sociales, la oficina del Sheriff del condado de Bexar y sus familiares comenzaron a compartir información sobre la desaparición de Camila, incluyendo un video en el que aparece Camila Mendoza caminando.

Por la mañana del 24 de diciembre, Mendoza Olmos salió de su residencia, cargaba consigo las llaves de su auto y su licencia de conducir y vestía una sudadera azul claro con negro, pantalón de pijama color azul claro y tenis blancos.

Tanto la Oficina Federal de Investigación (FBI por sus siglas en inglés) y las autoridades del condado de Bexar realizaban las investigaciones correspondientes, y durante estas encontraron un cuerpo en una propiedad en donde la maleza era densa.

Confirman que el cuerpo encontrado pertenecía a Camila Mendoza Olmos

El Sheriff del condado de Bexar, Javier Salazar, informó que el cuerpo fue encontrado a aproximadamente una milla del lugar en el que residencia Camila Mendoza Olmos, y cerca de este también se encontraba un arma de fuego que pertenecía a uno de sus familiares.

Asimismo, señalaron que las características de dicho cuerpo coincidía con la descripción de la ropa que traía Camila al momento de su desaparición.

De acuerdo con el Sheriff, Camila habría tenido problemas de salud mental relacionados con temas de depresión no diagnosticada, y de acuerdo con las investigaciones que se realizaron, la muerte podría estar relacionada con un suicidio.

Por medio de redes sociales, un familiar de Camila que compartió durante los últimos días publicaciones con los carteles de búsqueda de Mendoza Olmos, terminó de confirmar la trágica noticia.

En una publicación acompañada de fotografías de Mendoza Olmos, su familiar emitió un agradecimiento al FBI en nombre de la familia Olmos, periodistas, iglesias, amigos, familiares y detectives que apoyaron en la búsqueda de Camila.

“Nuestra querida Camila Mendoza Olmos ya está con Dios. Les pedimos que respeten nuestro dolor y, sobre todo, que mantengan a mi prima Rosario, la madre de Camila, y a mi sobrino Carlos, su hermano, presentes en sus oraciones durante este momento tan difícil.” dice la publicación en la que se confirma la muerte de Camila Mendoza Olmos.

Hasta el momento, las autoridades de Texas no han dado más información al respecto, sin embargo, algunos medios locales señalan que el cuerpo encontrado presentó una herida de bala en la cabeza.

