¿Dónde fueron los ataques y explosiones de Estados Unidos a Venezuela?

Los lugares donde hubo ataques de EU a Venezuela

En Venezuela se registraron varias explosiones la madrugada de este sábado 3 de enero, lo que encendió las alerta en todo el continente americano.

En ese momento no se sabía que estaba pasando, pero horas más tarde Donald Trump conformó que se trató de una operación militar con la que capturó a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores.

¿En dónde fueron los ataques a Venezuela?

El gobierno de Venezuela emitió un comunicado en el que informó que se registraron ataques en las ciudades de Caracas, capital del país, y los estados Miranda, Aragua y La Guaira.

Sin embargo, especialista y periodistas venezolanos informaron que los ataques se registraron en puntos estratégicos para el gobierno, que fueron baseas áreas y militares de Venezuela.

Según se informó, uno de los puntos atacados fue la Base Aérea La Carlota, la cual se ubica en Caracas. También en la capital habría habido ataque al Cuartel de la Montaña 4F.

Otros puntos atacados fueron Puerto de La Guaira y la Base Naval Militar de La Guaira, según reportes.

Asimismo, se dio a conocer que Fuerte Tiuna fue uno de los puntos con mayor impacto, porque en esa zona viven civiles por lo que se tuvieron que desalojar las casas de la zona.

Sin embargo, estos puntos no fueron confirmados por las autoridades venezolanas, pero son los datos que circulan en redes sociales de periodistas de ese país.

En las imágenes que circulan en redes sociales se observan los daños a algunos de los puntos tras los bombardeos por los militares de Estados Unidos.

Tras estas agresiones, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, indicó que se desplegarán todas las capacidades de defensa de la nación.

Mientras que la vicepresidenta de Venezuela Delcy Rodríguez emitió un comunicado para información que hasta el momento en el país sudamericano se desconoce el paradero de Nicolás Maduro y hasta pidió una prueba de vida.