Miles de venezolanos en todo el mundo salen a festejar la captura de Nicolás Maduro

“¡Libertad, libertad!”, es el grito con el que decenas de venezolanos residentes en todo el mundo, han salido han salido a las calles a celebrar la captura del presidente Nicolás Maduro esta madrugada del 3 de enero de 2026, por parte del gobierno de Estados Unido.

Luego de que se informara sobre la captura de Maduro, quien se encontraba en en Nueva York para ser juzgado por narcotráfico, grupos de venezolanos en distintas partes del mundo, como lo son España, Chile, Estados Unidos, entre muchas otras comenzaron a congregarse para celebrar la derrota del mandatario.

🚨 🇻🇪 FLASH : Les habitants explosent de joie et font la fête dans les rues du Venezuela après la chute du dictateur et narco-trafiquant Maduro.



Chaque Occidental de gauche devrait voir cette vidéo avant de commenter. pic.twitter.com/2rEggnxRj8 — Wolf 🐺 (@PsyGuy007) January 3, 2026

España es uno país en el que viven mas de un millón de venezolanos, y el día de hoy en la Puerta del Sol de Madrid, se han reunido decenas de venezolanos que residen en la capital para mostrar su alegría y alivio por la detención de Maduro.

Con banderas y pancartas, cantando y bailando, por una “Venezuela libre”, también están los que han llorado de alegría, hay quienes festejan que “al fin podre conocer a mis abuelos”.

Un video que circula en redes sociales muestra a una persona en Valencia exclamando “¡Viva Venezuela libre!“, provocando reacciones de algunos vecinos que se encontraban cerca.

Por otra parte, en Chile miles de venezolanos residentes en el país se comenzaron a reunir en puntos estratégicos como lo son la Alameda, el Parque Almagro y Estación central, celebrando, emocionados y abrazándose, mientras portan banderas, cantando el himno de Venezuela.

Comunidad venezolana en #Chile se concentra en las calles y celebra la captura de Nicolás Maduro.

Los ciudadanos se reúnen en la calle Toro Mazzote, ubicada en la comuna de Estación Central, conocida por albergar gran cantidad de venezolanos en el país.

Se escuchan gritos de… pic.twitter.com/XdB9WMtQxj — freddyzur (@freddyzur) January 3, 2026

En Estados Unidos también hubo celebraciones, especialmente en Florida, donde existe una gran cantidad de comunidad venezolana; alguno de ellos se dieron cita desde la madrugada, para celebrar.

La noticia de la captura se extendió demasiado rápido en redes sociales, y algunas transmisiones en vivo que documentaban como distintas comunidades venezolanas, celebraban por las calles de todo el mundo.

Según cifras más recientes de organismos como Amnistía internacional, se estima que cerca de 7.7 millones de venezolanos han abandonado su país durante las ultimas dos décadas de gobierno Chavista.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL