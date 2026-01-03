Trasladan en helicóptero a Nicolás Maduro y Cilia Flores para ingresarlos a prisión en Nueva York |VIDEO

La noche de este sábado se espera desde las inmediaciones del helipuerto del West Side de Manhattan, en donde llego a la ciudad de Nueva York Nicolás Maduro, tras su arribo previo a territorio estadounidense.

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron trasladados en helicóptero dentro de la ciudad de NY como parte del operativo para su ingreso a una prisión federal.

#Hoy: Arriban helicópteros con #Maduro al helipuerto de la calle 30 en la ciudad de #NuevaYork, para ser ingresado a prisión. #Venezuela pic.twitter.com/Yq3hJLVXMm — Doris Gomora (@DorisGomora) January 4, 2026

En las imágenes difundidas se observa el despliegue de seguridad en la zona, mientras se aguardaba el arribo del helicóptero que transportaba a la pareja bajo custodia.

De acuerdo con información de medios internacionales, la aeronave aterrizó poco antes de las 19:00 horas en el helipuerto a lo largo del río Hudson, cerca de la calle 31, en el lado oeste de Manhattan. Para que previamente, una caravana de vehículos con luces de emergencia se desplazó por la West Side Highway, que se cerró al tránsito en dirección sur.

El helipuerto del West Side, ubicado a orillas del río Hudson, es utilizado de manera regular para traslados oficiales y de alta seguridad, lo que refuerza la hipótesis de que el movimiento aéreo formó parte de un procedimiento controlado previo a su internamiento en una instalación federal.

El traslado se produjo horas después de que fuerzas estadounidenses capturaran a Maduro y a su esposa durante una operación en Caracas.

Tras su llegada a Nueva York, Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron trasladados hacia una instalación federal en Brooklyn, donde permanecerán bajo custodia.

Este movimiento forma parte del operativo de seguridad que acompaña su ingreso a prisión, en espera de que se definan los procedimientos judiciales y las audiencias que enfrentarán ante la corte federal del Distrito Sur de Nueva York.

Durante todo el traslado, se mantuvieron estrictas medidas de seguridad y un despliegue de agentes federales que supervisaron cada etapa del recorrido.

De acuerdo con funcionarios de Estados Unidos, más de 150 aeronaves fueron desplegadas para neutralizar defensas aéreas y permitir el ingreso de helicópteros militares con fuerzas de Operaciones Especiales, que irrumpieron en el complejo presidencial alrededor de las 2:00 de la madrugada.

Por ahora, no se han dado a conocer detalles adicionales sobre el proceso inmediato posterior al ingreso a prisión ni sobre las comparecencias judiciales, mientras continúan las actualizaciones conforme avance el procedimiento legal en Estados Unidos.

MSL