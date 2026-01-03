Venezuela, bajo asedio de EU; reportan asedio sobre Caracas

Al menos siete explosiones y aviones volando a baja altura se escucharon alrededor de las dos de la madrugada del sábado en la capital de Venezuela, Caracas. La causa de las explosiones no estuvo clara de inmediato. Hasta ahora, ni el Pentágono o la Casa Blanca respondieron a solicitudes de comentarios.

Sin embargo, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, declaró el Estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional tras denunciar una “agresión militar” por el Gobierno de EU la madrugada del sábado en Caracas y los estados de Miranda, Aragua y La Guaira.

Fueron otros gobiernos los que aseguraron que Estados Unidos comenzó su ofensiva contra el régimen de Nicolás Maduro. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU y de la OEA tras explosiones para “establecer la legalidad internacional de la agresión sobre Venezuela”.

“En este momento bombardean Caracas. Alerta a todo el mundo han atacado a Venezuela. Bombardean con misiles”, manifestó Petro en su cuenta de X.

Mientras que Evo Morales, expresidente de Bolivia, expresó en sus redes sociales: “Repudiamos con total contundencia el #bombardeo de EU contra #Venezuela. Es una brutal agresión imperial que viola su soberanía”.

Por su parte, la televisión estatal de Irán, aliado de Maduro, reportó las explosiones en Caracas el sábado, mostrando imágenes de la capital venezolana. En varios vecindarios, los residentes salieron corriendo a la calle. Algunas se podían ver a lo lejos desde distintas zonas de Caracas.

“El piso se estremeció. Esto es horrible, dios mío. Se escuchaban explosiones y aviones a lo lejos. Sentimos como que el aire te golpeaba”, dijo Carmen Hidalgo, una trabajadora de oficina de 21 años.

La televisión estatal venezolana no interrumpió su programación y emitió un reportaje sobre música y arte venezolano.

Esto ocurre mientras, en los últimos días, el ejército de EU ha atacado a presuntas embarcaciones de contrabando de drogas. El viernes, Venezuela dijo que estaba abierta a negociar un acuerdo con Washington para combatir el narcotráfico.

El presidente del país, Nicolás Maduro, también afirmó en una entrevista grabada previamente y emitida el jueves que EU quiere forzar un cambio de gobierno en Venezuela y acceder a sus vastas reservas de petróleo mediante una campaña de presión de varios meses que comenzó con un despliegue militar masivo en el mar Caribe en agosto.

Maduro ha sido acusado de narcoterrorismo en EU. La CIA estuvo detrás de un ataque con drones la semana pasada en una zona de atraque que se creía que empleaban los cárteles de la droga venezolana, en la primera operación directa conocida en suelo de ese país desde que Washington inició los ataques a embarcaciones en septiembre.

El presidente de EU, Donald Trump, llevaba meses amenazando con que pronto podría ordenar ataques a objetivos en territorio venezolano. Además, la Casa Blanca ha incautado petroleros sancionados frente a la costa de Venezuela, y Trump ordenó bloquear a otros en una medida que parecía diseñada para ejercer una mayor presión económica sobre la nación.

El ejército estadounidense ha estado atacando embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental desde principios de septiembre. Hasta el viernes, se conocieron 35 incidentes de este tipo, que causaron al menos 115 fallecidos.

Estos ataques se producen tras un importante despliegue de fuerzas estadounidenses en las aguas frente a Sudamérica, que incluyó la llegada en noviembre del portaaviones más avanzado del país, lo que agregó millas de efectivos más a lo que ya era la mayor presencia militar en la región en generaciones.

Trump ha justificado las operaciones como una escalada necesaria para frenar el flujo de drogas hacia EU y afirmó que su país está inmerso en un “conflicto armado” contra los cárteles de la droga.