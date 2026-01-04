Edmundo González Urrutia pide calma en mensaje a Venezuela

En medio de un escenario de alta tensión política en Venezuela, el líder opositor Edmundo González Urrutia emitió un mensaje en el que llamó a la serenidad y al respeto del mandato popular expresado en las elecciones presidenciales de 2024.

A través de un video difundido en redes sociales, González se dirigió de manera directa a las Fuerzas Armadas y a los cuerpos de seguridad del Estado, a quienes recordó su deber constitucional.

En su mensaje, se asumió como “presidente de los venezolanos” y subrayó que la lealtad institucional debe estar con la Constitución, el pueblo y la República, no con intereses particulares.

El pronunciamiento ocurre después de los recientes acontecimientos en el país, incluidos los ataques de Estados Unidos en territorio venezolano y la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, hechos que González calificó como “un paso importante”, aunque insuficiente para garantizar una transición plena.

Nuestro compromiso es: lealtad al pueblo, a la libertad y al Estado de derecho.



Nunca traicionaremos nuestros principios, esa será la base de la reconstrucción de la nación.



En el mensaje que acompañó el video, el dirigente reafirmó su compromiso con la libertad, el Estado de derecho y la voluntad popular. Aseguró que esos principios serán la base para la reconstrucción del país y para garantizar un futuro con derechos y esperanza para los venezolanos.

Este posicionamiento marca el primer mensaje formal de la oposición tras las declaraciones del expresidente estadounidense Donald Trump, quien señaló que María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz en 2025, no contaba con el respaldo interno necesario para liderar Venezuela.

Previamente, Machado había pedido el reconocimiento de González Urrutia como presidente legítimo, sin que se produjeran más reacciones opositoras hasta ahora.

Edmundo González ı Foto: Especial.

