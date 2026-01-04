Sheinbaum condena intervención; defendemos la Doctrina Estrada

El Gobierno de México condenó y rechazó “enérgicamente las acciones militares ejecutadas unilateralmente” por fuerzas armadas de Estados Unidos contra objetivos en territorio de Venezuela, postura que fue respaldada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, gobernadores, diputados y senadores de la Cuarta Transformación, así como por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dijo que los hechos que derivaron en la captura del presidente Nicolás Maduro, se realizaron en “clara violación” del artículo 2 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Con base en sus principios de política exterior y en su vocación pacifista, México hace un llamado urgente a respetar el derecho internacional, así como los principios y propósitos de la Carta de la ONU, y a cesar cualquier acto de agresión contra el gobierno y pueblo venezolanos.

“América Latina y el Caribe es una zona de paz, construida sobre la base del respeto mutuo, la solución pacífica de las controversias y la proscripción del uso y la amenaza de la fuerza, por lo que cualquier acción militar pone en grave riesgo la estabilidad regional”, sostuvo.

México, añadió la Cancillería, “reitera enfáticamente que el diálogo y la negociación son las únicas vías legítimas y eficaces para resolver las diferencias existentes, por lo que reafirma su disposición a apoyar cualquier esfuerzo de facilitación del diálogo, mediación o acompañamiento que contribuya a preservar la paz regional y evitar una confrontación”.

Asimismo, instó también a la ONU a “actuar inmediatamente” para contribuir a la desescalada de las tensiones, facilitar el diálogo y a generar condiciones que permitan una solución pacífica, sostenible y conforme al derecho internacional.

En el mismo sentido, la Presidenta Sheinbaum citó en redes sociales el artículo 2, párrafo 4 de la Carta de la ONU, en el que resaltó que los miembros “se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado”.

En entrevista posterior, en el marco de una gira de trabajo por Tlaxcala, reiteró su condena a “cualquier intervención” y aseguró que siempre se guiará bajo los principios de respeto a la soberanía y colaboración sin subordinación.

“Nosotros defendemos la Doctrina Estrada y lo que representa la política exterior de nuestro país, que está establecida en la Constitución, que está en contra de las intervenciones y a favor de la solución pacífica de cualquier conflicto”, dijo.

Sobre el anuncio del presidente Donald Trump de que EU administrará el poder en Venezuela mientras se vuelve posible una transición ordenada, aseguró que se coordinará con la SRE para mantener las relaciones con la nación sudamericana, a la vez que descartó, “por lo pronto”, una llamada con el mandatario estadounidense.

“Otros presidentes han estado buscándonos y ya pues más tarde o mañana veremos un posicionamiento adicional. Es muy importante para América Latina mantenernos juntos”, señaló.

Finalmente, en otra publicación, recordó la frase del expresidente mexicano Benito Juárez, y dijo que ésta puede dar una lección valiosa: “La gran enseñanza de Benito Juárez en estos momentos debe guiar también a Estados Unidos: entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz”.

SALE DEL RETIRO. El expresidente Andrés Manuel López Obrador volvió a sus redes sociales para enviar un mensaje a Donald Trump, en el que reclamó el “prepotente atentado a la soberanía del pueblo de Venezuela” y el “secuestro” de Maduro.

“Estoy retirado de la política, pero mis convicciones libertarias me impiden callar ante el prepotente atentado a la soberanía del pueblo de Venezuela y el secuestro de su presidente. Ni Bolívar ni Lincoln aceptarían que el gobierno de EU actuara como una tiranía mundial. Presidente Trump: no caiga en la autocomplacencia ni escuche el canto de las sirenas. Mande al carajo a los halcones; usted tiene capacidad para actuar con juicio práctico. No olvide que la efímera victoria de hoy puede ser la contundente derrota del mañana. La política no es imposición”, advirtió en redes sociales.

El exmandatario recordó la máxima juarista enarbolada durante su sexenio: “el respeto al derecho ajeno es la paz”, al tiempo de expresar su apoyo “incondicional” a la Presidenta Claudia Sheinbaum, y finalizó su mensaje a Trump: “Por ahora no le mando un abrazo”.

POLARIZACIÓN. Gobernadores, diputados y senadores de la 4T manifestaron su respaldo a la política exterior que ha defendido la Presidenta Sheinbaum, y aseguraron que se mantienen “firmes en la defensa de la soberanía, el derecho y la paz”.

En un pronunciamiento mandatarios estatales expresaron su respaldo “en todos los términos a la postura constitucional y de principios de la política exterior expresada por la Presidenta de la República, convencidos de que todo conflicto debe resolverse por la vía del derecho y mediante los organismos internacionales”.

De la misma forma se expresaron los diputados de Morena, PT y PVEM, quienes manifestaron respaldo a la postura de la mandataria que está “basada en el diálogo, la construcción de acuerdos y el fortalecimiento de los lazos de amistad y cooperación con todas las naciones del mundo”.

“Estos principios no sólo definen nuestra política exterior, sino que reflejan una vocación humanista y responsable frente a los desafíos globales”, señalaron.

Finalmente, los senadores de Morena expresaron en un comunicado su “respaldo total a la política exterior de México, conducida con inteligencia, responsabilidad y humanismo por la Presidenta. La soberanía, (la) paz y (la) cooperación (son) principios irrenunciables”.

Del lado de la oposición, Movimiento Ciudadano se manifestó “por el respeto al derecho internacional y a los principios de no intervención y libre autodeterminación de los pueblos”, así como al “restablecimiento de la democracia y los derechos humanos en Venezuela”, y sostuvo que América Latina debe “sacudirse (de) los regímenes autoritarios y criminales que se han instaurado en la región”.

Por el contrario, el PAN expresó “su más firme condena al régimen que ha oprimido sistemáticamente al pueblo venezolano y ha cancelado las libertades democráticas”, y se pronunció “por una transición pacífica a la democracia” en esa nación. Finalmente, el PRI fue más duro y su dirigente, Alejandro Moreno, saludó “la caída de una narcodictadura terrorista y comunista que nunca debió existir”.

Acción genera festejo y rechazo

La polarización por la intervención militar de Estados Unidos para capturar a Nicolás Maduro también llegó a la población y a los venezonalos que radican en el país.

En diversas ciudades como Xalapa, Veracruz; la capital de Querétaro, Tijuana, Baja California, y Monterrey, Nuevo León, así como en la Ciudad de México, se registraron movilizaciones que reflejaron la división que genera este tema, ya que mayoritariamente, los venezolanos en el país salieron a celebrar la captura de Maduro, mientras que los mexicanos repudiaron la acción del gobierno de Donald Trump.

Con consignas en carteles con las leyendas “Si tocan a uno nos tocan a todos”, “Fuera yankees de América latina” y “Venezuela no es amenaza, su pueblo es la esperanza”, decenas de personas se concentraron ayer frente a la Embajada de Estados Unidos en la alcaldía Miguel Hidalgo, para protestar contra las acciones militares emprendidas por el gobierno de Estados Unidos.

Venezolanos se reunieron ayer en la Plaza Simón Bolivar, de Monterrey, para celebrar el derrocamiento de Maduro. ı Foto: Cuartoscuro

Durante la protesta, algunos manifestantes realizaron pintas y lanzaron huevos contra el muro de la embajada, en un gesto de rechazo simbólico hacia la política exterior estadounidense.

Más tarde, la protesta en la que participaron la Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Venezuela, la Internacional Antifascista y otras organizaciones, se trasladó a la embajada de Venezuela en México, en la zona de Polanco, donde la manifestación se encontró con la de un grupo de venezolanos quienes celebraron el derrocamiento del régimen y se produjo un choque de gritos y consignas. La Policía implementó un cerco para evitar enfrentamientos.